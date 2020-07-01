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隱瞞症狀！北京女自認隔離14天後出門和朋友聚餐...昨日被確診

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▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京疫情風險仍然存在。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，北京疾控中心副主任龐星火提醒民眾「不能放鬆警惕」。另外值得注意的是，今（1）日的記者會上，龐星火表示，大興區一名20歲女子曾在6月11日到新發地市場購物，未料過了10天卻陸續出現頭痛、嘔吐及嗅覺減退等症狀，但她沒有及時報告、就醫，在自認隔離14天後，就擅自與多名朋友聚餐，最後於30日確診。

綜合陸媒報導，北京市1日舉辦的疫情防控第138場記者會上，龐星火表示，6月30日0時至24時，北京新增報告本地確診病例3例，無新增疑似病例和無症狀感染者，治癒出院者則有1人。

龐星火指出，三名病例中有一名居住於大興區的20歲無業女子，她曾於6月11日到新發地市場購物，此後在居住地內活動並未外出，6月21日起陸續出現頭痛、嘔吐、嗅覺减退等症狀，未報告，未就醫。

龐星火續指，到了6月25日時，女子自認為居家隔離已滿14天，就出門與多名朋友聚會、聚餐。6月30日核酸檢測結果為陽性，當日由120救護車轉運至大興區人民醫院就診並確診，臨床分型為普通型。

龐星火對此提醒民眾，當前疫情風險依然存在，千萬不能放鬆警惕，日常要做好個人防護，不參加聚餐、聚會等聚集性活動，出現不適症狀要全程做好防護及時就醫，不得帶病外出參加活動；而集中隔離、居家隔離人員必須嚴格遵守隔離要求，禁止外出、禁止參加聚集性活動，出現任何不適及時報告，規範就醫，「保護自己，保護他人，履行防疫職責」。

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

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