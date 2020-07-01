科威特媒體大秀中華民國國旗！　感謝台灣捐贈37箱防疫物資

▲駐科威特代表牟華瑋（左）與科威特親王Dr. Salman Al-Sabah（右）。（翻攝自推特／Taiwan in Kuwait）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診人數已突破千萬人，台灣雖未被列入許多地區的解封名單，卻持續捐贈醫療口罩等防疫物資給各國。台灣向科威特援助的醫療物資也於上個月15日抵達，當地媒體29日感謝台灣捐贈醫療物資，文內也不避諱秀出中華民國國旗。

根據《科威特時報》報導，台灣向科威特提供10000個N95口罩、800件防護服、200套隔離防護衣，總共37箱防疫用品已於6月15日到達科威特，由科威特外科醫學會接收。

Kuwait Association of Surgeons receives COVID-19 prevention supplies from Taiwan https://t.co/5sRTm79EZE via @@kuwaittimesnews — Kuwait Times (@kuwaittimesnews) June 29, 2020

「科威特外科醫學會」主席薩爾曼親王（Dr. Salman Al-Sabah）與我駐科代表牟華瑋於上個月27日在代表處舉辦捐贈儀式。薩爾曼對於台灣的捐贈表達由衷的感謝，並表示會將物資分配給前線醫護人員，提供給最有需要的衛生單位來運用，努力抵抗新冠肺炎疫情的蔓延。

此外，《科威特時報》還將報導分享到推特，文內除了不避諱秀出中華民國國旗之外，還稱呼我國為「台灣」來表達感謝之意，彰顯雙方友好的情誼。