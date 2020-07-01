搭台灣大車隊也能用三倍券　一張表比較綁定優惠：最高享100%回饋

▲搭台灣大車隊也能用三倍券，四種形式隨你付。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

振興三倍券終於來了！台灣大車隊宣布，自7月15日起，不論是APP線上叫車、電話叫車、路邊攔車，台灣大車隊小黃及多元計程車都可以使用。車隊接受超過22種支付方式，四種形式的振興三倍券支付車資皆可使用，也貼心幫全台通勤族、乘車族精打細算，推薦「振興三倍券聰明搭車綁定消費方案」。

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▲一張表看台灣大車隊綁定三倍券優惠。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊表示，若選擇綁定凱基信用卡領取，不只銀行加碼送最高1,100元刷卡金，即日起至109年12月31日止，使用55688 APP綁定凱基卡支付車資，更享每筆消費5%刷卡金回饋。

若是電子支付的愛用者，使用街口支付綁定指定信用卡付款，不但加碼享100%回饋，同時即日起至109年9月30日止，搭台灣大車隊使用街口支付綁定台新街口聯名卡支付車資，還能再享最高8%回饋。

針對計劃綁定電子票證的消費者，只要使用悠遊卡成為前10萬名成功領取振興三倍券的用戶，就可獲得200元加碼，而且於台北、桃園、台中持敬老愛心卡搭乘台灣大車隊，每趟車資還再折50至72元。

▲台灣大車隊隨車配備酒精消毒瓶，提供乘客隨時消毒安心搭車。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊除鼓勵全台遊客搭車善用振興三倍券，並隨車配備酒精消毒瓶，提供乘客隨時消毒安心搭車；為鼓勵離島推廣安心旅遊，更宣布將於8月起開放55688電話預約金門地區叫車及包車，提供規劃到金門的旅客們乘車服務。

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