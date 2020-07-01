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三倍券「1小時僅完成32張預購」當機40分鐘...婦人狂罵爛政府

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▲▼全家紙本三倍券預購。（圖／記者許展溢攝）

▲全家紙本三倍券預購機台當機圈圈狂轉。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

紙本三倍券今（1日）上午9點在4大超商開放進行預購，民眾只要帶上健保卡和1千元現金，就可在超商門市事務機進行預訂，要幫家人預購也沒問題，《ETtoday新聞雲》直擊全家，9點一到並沒有排隊人潮，搶頭香的一名先生起初很擔心不順、當機，但幸運的是操作相當順利也快，但過了10分鐘，機台全當約40分鐘才恢復，讓後面的客人氣的大罵「爛政府」。

原本全家機台很順，但不少民眾因附近的7-11死當，完全無法使用，改前往至全家，沒想到健保卡一插圈圈仍是狂轉，最快也要等上6分鐘才能完成一個人的預購，讓一名婦人氣到說，「稍早在7-11就已經不能用了，現在到另一家還是不行，到底是怎樣，真的是爛政府。」

請繼續往下閱讀...

▲▼三倍券預購首日，全家機台當機。（圖／記者許展溢攝）

▲機台當機民眾氣到大罵爛政府。（圖／記者許展溢攝）

當機快40分鐘後，機台才逐漸恢復順暢，不過一開始還是很卡，民眾也只能無奈慢慢等。全家店員表示，9點開始預購，截至現在只有32人成功預購，沒有事先預設人多或當機會怎樣，上午人數本來就會比較少，預估晚上大家下班後，人潮可能會爆滿，比較麻煩。但也有民眾說，其實只要不當機不順，很好操作，就跟預購口罩一樣很簡單。

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