四大超商「預購三倍券」優惠比較！　4步驟拿星巴克買一送一券

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

三倍券今（1日）正式開放紙本預訂和數位綁定，習慣使用紙本的人可以選擇到超商預購，第一梯次的預購時間為7月1日至7月7日，領取時間則是7月15日至7月31日。四大超商現在都有開放預訂，操作方式和預購口罩類似，完成後還可以拿到各項優惠，像是7-11就會贈送100元購物抵用券。

經濟部昨晚在臉書粉專PO出四大超商預購三倍券優惠比較，全部都是預購當下就能拿到優惠，之後領券也是到原超商去領，操作模式比照之前口罩預購，共分成以下4步驟：到超商機台插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單並到櫃檯繳費1000元。

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7-11

預購三倍券可享三重好康，第一是2張50元面額的購物抵用券，共100元，屆時需搭配三倍券一同使用；第二是送星巴克好友分享券，使用期限為7月1日至7月9日；第三個是使用中信、國泰、台新、永豐或富邦信用卡結帳，就加送50元購物金，使用期限為7月10日至7月12日。

▲四大超商預購三倍券。（圖／翻攝自經濟部臉書，下同）



全家

預定三倍券可享兩大優惠，第一是用My FamiPay結帳享50元回饋，7月15日才會陸續發送至APP；第二是預購完當下就可以用39元加購大杯冰拿鐵或是冰金萱鮮橙青茶。

OK超商

憑預購小白單可以從以下4種優惠任選一種，大杯拿鐵買一送一、買大杯美式送3顆茶葉蛋、杜老爺草莓甜筒買一送一、OK Water 600ml買一送一。

萊爾富

第一是用HiPay綁定台新信用卡，結帳滿千享10%回饋金，或綁定國泰世華卡結帳送50元購物金；第二是憑預購小白單就送10元現金券與咖啡5折券；第三是結帳時出示會員即可抽MacBookAir i5。