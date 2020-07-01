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郵局7/15起全台動員1.3萬人開賣紙本三倍券　不排除周末加班再延長

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▲郵局,郵件（圖／記者張一中攝）

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

振興三倍券今（1）日起開放預購、綁定，但一早各大超商機台、官網網路大塞車，引發民怨。對此，即將在7/15正式開賣紙本三倍券的中華郵政嚴陣以待，預計全台將動員1.3萬名人力，開賣前也會進行實地銷售演練模擬各種突發狀況，另外，除原先規劃7/18、7/25周六全台郵局營業外，也不排除視人潮狀況再延長周末加班。

中華郵政日前已領回首批實體紙本券，根據經濟部對外的民調顯示，約有32~35%的民眾會選擇到郵局購買實體三倍券，預計屆時將有破600餘萬以上民眾透過郵局領取。

請繼續往下閱讀...

中華郵政副總經理郭純陽表示，郵政VISA金融卡今也同步開放民眾上網綁定，官網作業順暢，沒有當機狀況，呼籲郵政卡友能多加利用數位綁定，累積消費滿額的10萬名卡友會有加碼，總金額3,000萬元。

▲▼郵局數位振興三倍券綁定網頁。（圖／翻攝自中華郵政官網）

▲郵局數位振興三倍券綁定網頁今作業順暢。（圖／翻攝自中華郵政官網）

不過，由於今日一早有眾多民眾湧入各大超商機台預購三倍券，就擔心三倍券之亂在郵局上演，中華郵政嚴陣以待，預計全台動員1.3萬名同仁因應販售三倍券，包含郵局支局員工、行政部門同仁、志工以及安心上工臨時人員。郭純陽說，現場會安排人力提醒指揮、安排民眾動線，也會提醒大家要準備必要的證件跟1000元現鈔。

此外，中華郵政也預期三倍券開賣前兩周會有大量民眾湧入，因此規劃7/18、7/25兩個周六全台1299家郵局0900~17:00加班營業，服務無法於平日到郵局購買的民眾，後續也不排除視人潮狀況，再延長周末加班時間。

▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

為備戰三倍券擠兌潮，交通部長林佳龍要求中華郵政在發放前進行實地銷售演練，針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等情境，模擬因應方案。另為鼓勵郵局同仁辛勞，林佳龍也要求中華郵政研擬獎勵措施。

根據中華郵政的報告，振興券從運送警戒、窗口承辦員的教育訓練及數位課程、針對「一人郵局」如何加派人手、讀取健保卡或身分證之系統介接、點鈔機升級成具讀取並辨偽振興券的功能、各郵局存量電子地圖、大宗領取之預約、發放號碼牌的制度，均已著手規劃相關細節。

▲▼林佳龍視察郵局。（圖／交通部提供）

▲林佳龍要求郵局實地演練發放振興券狀況。（圖／交通部提供）

林佳龍先前指示中華郵政，包括系統、作業SOP、動線、預約制度及號碼牌發放，應該從民眾的角度，設想各種可能的情境，民眾就算沒能很快領到，也應該妥善引導或預告等待時間，別讓民眾擠在郵局裡、或到處來回奔波。

他也提醒中華郵政要預設幾個必考的「狀況題」，例如票券庫存不足、運送車故障、網路斷線、系統主機當機、人潮爆量、郵局外停車亂象、號碼牌過號的遞補規定、號碼牌發完之後可否預發隔日的順位等情境，做好演練及沙盤推演。

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