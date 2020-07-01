香港警務處已成立國家安全處！　李家超：正物色處長人選

▲七一銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察）

記者鄭思楠／綜合報導

香港國安法昨（30日）晚生效，保安局局長李家超表示，警務處已成立國家安全處，履行執行國安法責任，「國家安全處是主要執行國安法的部門，正物色處長人選。」他稱，特區政府有責任確保履行職責，會確保有足夠人手、配備以及培訓。

李家超指出，會由一名副處長擔任國家安全處主管，政府正物色人選，並由特首任命，其他紀律部隊會在專業範疇內，全面協助和配合警方在維護國家安全的工作。

他稱，國安法下，特區政府承擔國安主體責任，絕大部分案件由特區調查、檢控，若無能力處理或特別情況下，會確保案件由相關單位處理，保安局會建立聯繫機制，聯絡各方履行職責。

▲目前港警已經逮捕30人。（圖／翻攝自香港警察）

被問到目前銅鑼灣示威中，已有多人被捕。李家超回應，法例已經生效，所有人都要遵守。他説，不論涉及什麼行為，只要警員合理懷疑可能犯國安法，就可進行拘捕、調查及搜證，可向律政司申請，要求取得資料和物料。

網友及團體藉今（1）日香港回歸23周年在港島區發起遊行，大批市民在銅鑼灣及灣仔一帶聚集，有示威者更衝出馬路，佔據多條行車線。警方其後展開拘捕行動，目前已在銅鑼灣拘捕逾30人。

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