港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

▲七一銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察臉書直播）

記者劉亭／綜合報導

香港1日下午有示威者於銅鑼灣遊行集會，警方多次舉旗，並發放胡椒噴霧、出動水炮車驅散人群。香港警察4時許通報，目前已有70人被捕，當中二人涉違反《港版國安法》。

港警指出，自中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有群眾集結叫囂，破壞社會安寧，更一度闖出馬路、堵路及縱火，阻塞交通，警方遂採取執法行動。截至下午四時，警方一共拘捕超過70人，當中二人涉嫌違反《港版國安法》。

▲女子涉違反港版國安法，被警方逮補。（圖／翻攝自香港警察臉書）

一名穿著「光復香港時代革命」黑衣的男子，下午1時半在包包中被搜出「香港獨立」旗子，是第一位違反港版國安法被抓人士。下午接近3時許，警方於銅鑼灣東角道發現一名女子正展示「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語，該名女子涉嫌違反《港區國安法》被捕，警方檢取有關物品作證物。

有示威者於下午3時許走出高士威道一帶的馬路，將垃圾、交通錐、紙箱等放在路中央，阻擋路過汽車往來，又架設雨傘陣，人群中有人揮舞「香港獨立」旗幟，以及叫喊口號。

而在灣仔軒尼詩道也有人群走出馬路，占據多條車道，並縱火焚燒垃圾，警方更在馬路上檢獲一批經刻意改裝的鐵釘工具，由塑膠管穿起的鐵釘而成，先前曾在港島區馬路上檢獲類似物品，當時有車胎疑似被破壞。

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