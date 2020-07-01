直擊／三倍券開賣小7、全家、OK全都當機！「狂轉圈圈」民眾傻眼

▲OK mart三倍券預購，機台一早連不上線。（圖／記者蕭筠攝）

記者陳涵茵、蕭筠、許展溢／台北報導

振興三倍券預購在今（1日）正式開跑，民眾可於上午9點開始於四大超商進行實體紙本券預購，《ETtoday新聞雲》在7-ELEVEN、全家和OK mart發現機台無法連線呈現無限轉圈的畫面，連了15分鐘還是無法預購。

記者實際觀察發現，9點開跑，7-ELEVEN的機台第一位民眾還能順利操作，但隨後便無法連線，畫面一直轉圈圈。7-ELEVEN表示，因為人流壅塞，不是7-ELEVEN機台問題，是系統端有問題。而全家情況類似，機台一開始很順，但過了15分鐘就當機，有民眾氣得說稍早在附近7-ELEVEN無法使用，所以才到全家，但沒想到健保卡一插還是一直轉圈圈，至少就要等上6分鐘才能完成，還有民眾不滿抱怨這「是什麼爛政府」。

▲三倍券預購首日，全家機台當機。（圖／記者許展溢攝）

▲▼7-11超商預購三倍券，系統當機。（圖／記者陳涵茵攝）

OK mart部份，沒有民眾趕搶預購第一時間，店長表示，其實6月15日開始不少40歲到50歲左右的婦人來詢問，但是大多覺得錢太少不願意第一時間就來領，覺得請孩子來幫忙請領即可；不過，OK在9點一到並無法立刻進入系統，而是必須稍等15分鐘才能操作。至於萊爾富Life - ET機台目前操作正常，已經有民眾預訂成功。

▲萊爾富機台正常，有民眾順利預購成功。（圖／萊爾富提供）

▲全家三倍券預購排隊人潮。（圖／記者許展溢攝）

全家的民眾表示，只要不當機不順，很好操作，如果有預購過口罩會覺得更簡單，幫家人預購加自己共3人，只花不到2分鐘時間就完成並結帳。會想要到超商是不想要綁定數位帳號，覺得有點麻煩，且要買有些東西，數位消費無法累積。全家店員：昨晚就有客人開始陸續詢問預購的事情，沒有特別先想如果人多、當機要怎麼因應，因為平常上午9點人數本來就比較少，不過預估晚上會爆滿，可能比較麻煩。

振興三倍券讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，共分為紙本券、信用卡、電子票證及行動支付共四種型態，各大超商搶攻商機，加碼推出預購優惠。

▲民眾成功預購後，可以在7月15日到31日之間領取實體三倍券。（圖／7-ELEVEN提供）



民眾想在四大預購三倍券，首先需攜帶健保卡和1千元現金，透過超商門市機台進行「振興三倍券」預訂，於機台點選振興三倍券閱讀注意事項及點選同意後，再「插入健保卡」進行認證，接著於機台輸入「手機號碼」，並確認預訂者的「身分證後四碼」與「應繳金額」，即可進行單據列印。預購成功者，可於7月15日至7月31日期間領取實體三倍券。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元（上圖）及4張500元（下圖）的發放模式。（圖／行政院提供）

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