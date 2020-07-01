三倍券之亂？「插卡沒反應」她空等15分鐘火炸　店員拿出法寶...秒預購成功

▲三倍券超商預購網路塞爆！（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

三倍券預購今（1日）上路，不少民眾直奔超商申購，卻遇到當機哀號一片！一名人妻透露，等了一個小時終於幫一家五口預購完成。底下有女網友分享，卡片插入等了15分鐘竟沒反應，等待過程超雷，對此，店員教學「要用橡皮擦擦乾淨比較快！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，一早就去超商替一家五口預購三倍券，無奈遇到當機卡關，崩潰發問「有人預購成功了嗎？也太當...等了快ㄧ個小時，心好累！」

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文章曝光後，底下網友也紛紛簽到「口罩之亂接下來換振興券之亂擾民」、「 7-11大當機跑不動，還沒9點去排隊，等了半小時，只有一個人一張卡片預購成功，就不想等了」、「不要擠第一天的一大早，台灣人永遠學不會」、「你先領，我不急」、「15號領取，應該也會大排長龍」、「第一天系統都是最不穩的」。

留言串中，一票人也分享實況，結果過程出乎意料迅速，「萊爾富沒當機耶！坐在這裡一個小時，一堆人來預購」、「剛才去OK，5mins搞定」、「剛到7-11領四份回來，很方便沒排到隊」、「全家很順，5個健保卡3分鐘完成」。

▲民眾排人龍。（圖／記者許展溢攝）



就怕是健保卡感應出了問題，有達人分享「我排第3個花了15分鐘，店員說晶片卡感應處，要用橡皮擦擦乾淨比較快」。至於不想排隊的人，可利用網路預購、申辦就對了，「Line 很快成功，但沒什麼優惠」、「信用卡綁定不到30秒完成，超快速」。

▲準備橡皮擦，插入卡片就有反應了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



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