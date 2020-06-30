洪孟楷指控邱議瑩先動手　釣出顏寬恒「我以前也被她咬」

▲洪孟楷堵訪秀傷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨佔領立法院議場19小時後落幕，但朝野立委肉搏戰爭議卻在議場外持續延燒。民進黨立委張宏陸指控，國民黨立委洪孟楷先對民進黨立委邱議瑩動手，他才上前把洪孟楷拉開。洪孟楷30日晚間在臉書出示一段影片指控是邱議瑩先對他動手，該貼文也釣出國民黨副秘書長顏寬恒留言「我以前也被她過」。

國民黨立法院黨團28日下午攻占立法院議場，要求總統蔡英文退回監察院人事案、陳菊出任監察院長一職。隔日，藍綠立委在立法院主席台爆發肢體衝突。洪孟楷指控民進黨立委吳秉叡勒脖，張宏陸壓人扯衣，直批吳秉叡「是想殺人嗎？」講到激動處更一度哽咽地說「一瞬間想到1歲6個月的女兒」。隨後，洪孟楷更拿出驗傷單證實頸部挫傷。

針對洪孟楷的指控，吳秉叡表示，這是雙方的拉扯，如果要協商，就不要占主席台。張宏陸則澄清，看到邱議瑩站在門邊無緣無故被洪孟楷攻擊，他才出手把洪孟楷拉開。

對於張宏陸的指控，洪孟楷駁斥並表示，這是假新聞、更是惡意的轉移焦點，在這次議場攻防，對於女性沒任何肢體上的不尊重。

國民黨團30日下午出示新聞畫面回擊，並表示，只看到吳秉叡以鎖喉強勒，將洪孟楷壓制在地、張宏陸如同流氓小弟一般，將洪孟楷強制抓著衣領靠牆，更被民進黨其他委員拖往議場後方；此外，對民進黨慣性以女性委員受傷、被打的假新聞轉移自己委員打人的焦點，感到不恥。

洪孟楷30日晚間在臉書秀出影片，並直言影片會說話，是邱議瑩對他動手，要阻擋他進入議場，他並沒有對女性委員動手，請民進黨不要轉移焦點、含血噴人，吳秉叡請向社會大眾道歉，「暴力民進黨」、「說謊精執政黨」。

該貼文也釣出顏寬恒留言「邱議瑩不意外，我以前也被她咬」，神留言也引吸不少網友的按讚。洪孟楷則說，「謝謝顏委員，一起加油」。

▲洪孟楷貼文釣出顏寬恒留言。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▼洪孟楷在臉書貼出影片，指控是邱議瑩先動手。