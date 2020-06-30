洪孟楷被鎖喉「控殺人」　486先生驚喊「要送大禮」：笑得肚子疼

▲吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者劉維榛／綜合報導

為了反對陳菊擔任監察院長，藍綠立委29日在立法院議場上演全武行，洪孟楷指控遭吳秉叡勒脖，痛批「是想殺人嗎？」甚至哽咽「這一瞬間想到一歲六個月的女兒，這就是民進黨嗎？」對此，網紅486先生在臉書發聲，「這麼寶的人，我要送他一台小漢堡空清機給他1歲6個月的女兒，我是說真的！」

面對立院議場爆發肢體衝突，舉著照片的洪孟楷激動指控，吳秉叡對他強行架脖，尤其在主席台上被往後拉的畫面，「這一瞬間想到一歲六個月的女兒，這就是民進黨嗎？曾幾何時人民的立法院是讓人一手粗暴壓在牆上？這是什麼立法院？總統蔡英文、民進黨主席蔡英文認同這樣的暴力行為嗎？」洪孟楷要求蔡英文公開跟人民道歉。

▲洪孟楷拿出驗傷單譴責。（圖／記者徐政璿攝）



「他在那邊霸占主席台，當然是要把他拉走！」吳秉叡回應，希望洪孟楷回去好好想想所講的、希望能好好用協商方式來處理，如果好好協商就不用占主席台，有說不要讓國民黨發言嗎？都有發言啊！國民黨選擇暴力杯葛，拉扯過程中又指控別人暴力。

洪孟楷遭架脖的影片瘋傳，486先生於今（30日）也在臉書貼出，「哈哈哈，我笑得肚子疼，我說真的，這麼寶的人我要送他一台小漢堡空清機給他1歲6個月的女兒，我是說真的。」

▼486先生大笑發文。（圖／翻攝486先生粉專）

