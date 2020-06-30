獨／罷免陳致中驚見「18禁小物」！老司機秒懂笑了　連署站曝驚人真相

▲民眾拿到「罷中小物」竟是保險套。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，不少民眾也發起反制罷免地方民代行動，其中被瞄準對象的，包括前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中。不過現在卻有連署罷免陳致中的民眾上網Po文表示，在連署站拿到了「罷中小物」，但竟然是「保險套」；對此，罷中志工澄清，連署站從未對外表示要送出贈品。

有民眾到罷免陳致中連署站點簽署連署書，騎樓的桌子還發現了「罷中小物」，仔細一看，竟然是「保險套」，上頭寫著「前鎮掃黃隊」、「一元撐小港，嫖妓不中標」等字眼，讓人看了會心一笑。《ETtoday新聞雲》記者實際到罷中連署站詢問，但是現場志工聽聞這件事可是相當生氣。

▲罷免陳致中連署站。（圖／記者吳奕靖攝）

「他在裡面放了一堆保險套！」志工指控，曾在連署站看過2名男子坐在外頭模樣鬼鬼祟祟，「本來想說是連署站裡面人太多了，所以在外面坐一下，等下就會進來簽，沒想到坐那麼久，也不知道在幹什麼，後來我才發覺，他們在把什麼東西裝進什麼裡面，就像在做家庭手工，我馬上出去趕人」。

「說到這就一團氣！」志工澄清，罷免陳致中服務站從未接受過任何贈品，也未曾對外或是網路上宣告要送出贈品，但是現在連署站外放的桌子卻被不明人士黏上「罷免陳致中小物」的小籃子，讓他們非常傷腦筋，因為桌子是借來的，怕硬是拆除或用壞桌子。

▲連署站外的桌子被黏上小籃子，裏頭被不明人士放了保險套。（圖／記者吳奕靖攝）

志工無奈表示，把人趕走之後，過沒幾天，騎樓的桌子就變成這樣，他也想澄清，「保險套跟連署站的運作，一點關係都沒有，我們是單純的公民團體，不是國民黨，也不是民進黨，只是不滿陳致中的問政風格，包括有支持者來到連署站，掏出200、1000元想贊助，我們也一毛都不收」。

《ETtoday新聞雲》記者詢問高雄市議員陳致中，關於「罷中小物」的看法，不過陳致中看過照片後並未多言，僅表示：「沒關係啦！就平常心看。」