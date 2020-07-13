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快訊／姊弟戀談不攏！鳳山女「再婚4個月」遭勒斃丟床　警速逮狠夫歸案

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▲▼ 鳳山勒斃案主嫌 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲鳳山勒斃案主嫌遭逮捕歸案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山10日上午11點多，有民眾報案去拜訪友人呼喊敲門皆無回應，結果請鎖匠開門，卻發現女性友人已躺臥床上且無生命跡象，頸部還有勒痕。警方經過多日追查，發現死亡的洪姓女子的丈夫涉有重嫌，女子疑似生前和丈夫有感情糾紛，兩人時常為了離婚和財產問題爭吵。警方歷經12小時追查，終於查獲犯嫌、並將其逮捕，依殺人罪嫌送辦。

據了解，遭殺的洪姓女子（47歲）過去曾有一段婚姻，並與前夫育有1子，目前孩子已經成年；洪女與前夫離異後，於去年結識兇嫌駱姓男子（40歲），2人迅速陷入熱戀，並在今年初登記結婚，不料同居後由於2人生活習慣差異過大，頻頻發生摩擦，洪女因此有意結束這段僅4個多月的婚姻，並於日前先搬回鳳山娘家居住。

駱男不甘這段婚姻以失敗告終，想追回先前結婚時所贈送的金飾，不料卻遭到洪女拒絕，為此埋下殺機。10日凌晨，駱男前往娘家尋找洪女，2人還發生劇烈爭執，當時洪女家人並未發現異狀，直到10日上午友人到訪卻無人應門，經請鎖匠開門後，才發現洪女倒臥床鋪、頸部還有勒痕，已經明顯死亡。

警示事後展開追查，發現駱男涉有重嫌，經過12個小時的追查終於掌握駱男行蹤，立即將其逮捕歸案，全案依殺人罪嫌送辦；詳細案情現正調查釐清中。

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