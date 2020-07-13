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阿北電動車嘸電「刁車」喊救命　正妹實習警熱心助人學經驗

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▲▼ 小港正妹女警助老伯 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲小港正妹女實習員警協助老翁脫困。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港分局11日下午3點多接獲民眾報案，一名坐在輔助電動車上的阿伯在路上喊救命，路旁的民眾不知道怎麼幫忙，趕緊請警方前來協助，警方到場時，發現阿伯雙腳受傷無法站立，員警實習生王彤鈺看到人立刻安撫他的情緒，和阿伯商量後，決定用警車送阿伯返家。

當警方送阿伯到家時，阿伯的太太嚇了一跳，聽完警方的敘述後，表示她剛剛帶女兒從醫院回來，不曉得先生獨自出門，造成警方不便真的很抱歉，也感謝警方熱心將先生送回家。

▲▼小港正妹女警助老伯 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲小港正妹女實習員警盼藉由實習增加經驗，未來能幫助更多人。（圖／記者黃子倩翻攝）

這名外型亮眼的警家特考班實習生王彤鈺，身高165公分，就讀台南應用科技大學旅館管理系畢業，但覺得飯店業不符合她對未來的期望，因此在家人朋友的支持下報考警察，希望憑一己之力為社會盡點責任。

王彤鈺表示，到漢民派出所實習第一天，就碰到無名屍的案件，心裡雖然感到害怕，但還是鼓起勇氣跟著學長姐前往處理，經調查這個無名屍疑似是失蹤人口，經查證後通報家屬前來指認，王彤鈺期望自己能藉由這次實習，精進處理事情的能力，未來好為民服務。

▲▼小港正妹女警助老伯 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲小港正妹女實習員警盼藉由實習增加經驗，未來能幫助更多人。（圖／記者黃子倩翻攝）

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