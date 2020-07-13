高雄舞廳「瞪一眼殺人」！兇嫌住豪宅開賓士　身背2通緝擁「小14歲」女友

▲新興砍人嫌犯落網，警方調查出他家境優渥。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄新興區一家舞廳10日清晨發生砍人事件，一名男子遭砍斷大動脈、搶救不治，警方歷經2天追捕，終於在12日晚間，林姓嫌犯的住處將人逮捕歸案，嫌犯到案供稱自己當時被死者一方的人瞪，讓他心生不滿，才會上前嗆聲、鬥毆，以致混亂中不小心殺了人！根據警方調查，林嫌其實家境不錯，家住千萬豪宅，出入有賓士車代步，事發當天他和年僅26歲、小他14歲的女友都在場，只不過警方到之前，他拋下女友自行逃離。

根據了解，林姓嫌犯6年前在鼓山區購買改造槍支、子彈，又與友人在餐廳吃飯飲酒時，因不滿店家態度，先將餐廳店長找來咆哮指責，又拿出改造槍枝對店長頭部，佯裝扣板機恐嚇，再朝店內天花板射擊一槍。

後續林姓嫌犯因被警方查出持有4把槍枝，遭高雄地院判刑4年3個月，因未入監報到遭到通緝，去年他又在小港區與人起衝突，才又吃上殺人未遂官司。

▲新興砍人使用之凶刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

逃跑期間，林姓嫌犯擔心出入住家被警方逮捕，進出都戴鴨舌帽、眼鏡遮掩，但仍被警方在大樓地下逮到，不過林嫌雖然嘴巴上說，會和警方好好配合，對於案情卻大多避重就輕，就連兇刀都說是打架現場搶來的，否認帶兇器出門。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。