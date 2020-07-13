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中山大學師生製「高雄陰廟地圖」走訪190間廟宇　學生：陰廟不陰！

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▲▼中山大學師生創陰廟桌遊RPG。（圖／許宥孺翻攝）

▲中山大學師生探訪190間陰廟，製成桌遊、RPG。（圖／許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國立中山大學在暑假期間開設「閩南民間文學與文化采風」課程，運用數位工具和地理資訊系統，實地訪大高雄地區190間大高雄平原、丘陵一帶的陰廟，29名大學生各自展開田野調查，包括水流（公）媽、外國神、男女合葬、因戰爭死亡的將士等，並將過程製成桌遊、圖文式角色扮演遊戲（簡稱RPG），以嶄新創意傳遞「陰廟不『陰』」。

課程由中國文學系副教授羅景文開設，調查前，參考文史資料繪製「高雄市陰廟地圖」，學生分組進行田野調查併發想成遊戲。其中以陰廟為主題的桌遊，特別讓廟宇人員、中山師生眼睛一亮。

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▲▼中山大學師生創陰廟桌遊RPG。（圖／許宥孺翻攝）

▲中山大學中文系蔡宗豪製作陰廟為主題的桌遊。（圖／許宥孺翻攝）

桌遊名為「共同的記憶」，意即「田野調查小尖兵在實地訪查過程，幾乎都會遇到的狀況」，發想人、中文系學生蔡宗豪指出，故事設計以他及其他組員探索「男女合葬」的陰廟作為靈感，分別設計出人設卡、道具卡、事件卡、故事卡等，玩家玩的過程可「身歷其境」，了解田調陰廟必帶相機、錄音筆、訪綱、地圖、平安符等，更有趣的是還製造混亂情境，如：空間迷向、忽逢大雨等，讓玩家體會：「即使做好萬全準備，運氣還是很重要」，也就是田調過程發生的大小事，常讓調查者印象深刻。

另一組學生則將田調結果製成「圖文式角色扮演遊戲」，中文系學生王玟心提到，實地考察「王曾公廟」，傳說之一是王曾為縣衙名捕，擁有行俠仗義、浩然正氣的正直形象，她與團隊田調後，以此文史資料編寫「陰神勸人腳踏實地」的故事，並繪製成圖文，於IG上推廣。她說，希望藉此顛覆大家總是對陰廟「陰森恐怖」的刻板印象，能敞開胸懷，以正向觀點看待這片土地的「先民」。

▲▼中山大學師生創陰廟桌遊RPG。（圖／許宥孺翻攝）

▲國立中山大學生將田調結果製成「圖文式角色扮演遊戲」，於IG上推廣。（圖／許宥孺翻攝）

田調前，為讓學生「心安」，羅景文帶學生到中山大學附近的「代天宮」拜拜，並仔細說明廟宇採訪須知和禁忌，讓學生做好萬全準備，帶著虔敬的心，「膽大心細」地走完田調之旅。

「陰廟看似是城市裡的陰聲暗影，實際上卻是在地歷史的重要環節！」羅景文表示，陰廟是收埋無主枯骨、祭祀孤魂之處，過去因人們對死亡有恐懼，連帶對陰廟內奉祀的孤魂骨骸產生莫名恐懼，甚至是鬼怪故事的來源之一。實際上，祂們是本土的台灣神，即使是外來的外國神，例如：日本人、荷蘭人，祂們也曾在這塊土地生活、葬於這塊土地，可以說是台灣的「先民」，「了解祂們，也就了解我們的過去」。

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