紓困3.0拚7月底上路！500家都會型旅宿受惠　地勤代理也喊要救命錢

▲交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

國際新冠肺炎疫情仍持續延燒，由於國門尚未開放，交通部於7月至9月再提出紓困3.0方案。交通部長林佳龍今（30）日指出，這波會將都會型旅宿再納入，初估500家業者受惠，預算約18億元。由於預算編列程序尚未完成，交通部拚7月底之前能完成並上路。

林佳龍說，與都會型旅宿座談後，雙方已有共識，針對外籍客佔5成以上，補助員工薪資，粗估500家受惠，預算約18億元；對於民間地勤公司，則將協助了解。

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▲交通部交通科技產業會報30日舉辦「公路客運服務數位轉型座談會」。（圖／交通部提供）

交通部29日邀集都會型旅宿業者座談，針對如何認定國際旅客佔比，已達成初步共識。林佳龍指出，六都業者為主要紓困對象，主要以住房有5成外籍旅客作為認定標準，初步統計約會有500家業者受惠，預算則估將近18億左右，將針對員工薪資進行補貼。

不過，紓困2.0版今天已到期，但3.0版本卻遲遲會宣布上路時程。林佳龍表示，紓困3.0已跟政院提案，以7、8、9月為主要適用期間，因屬特別預算，預算編列程序尚未完成，希望能在7月底完成程序上路，交通部會持續加快推動。

▲▼台灣天際地勤代理。（圖／台灣天際提供）

另外，代理8家航空公司櫃檯業務的民間企業「台灣天際」今也向交通部喊話，因礙於該公司為新興服務行業，尚未增列入航空產業類別並未被列入2.0紓困對象。台灣天際也請求政府相關單位，針對機場運營服務廠商如台灣天際機場服務產業及旅遊相關產業鏈期望重新評估納入紓困3.0適用對象提供援助。

對此，林佳龍表示，之前紓困方案有納入11家航空業，也包括地勤，如果有個案雖不符合原先認定的標準，但真受疫情衝擊有艱困狀況，會來協助了解、盡量解決問題。

桃園機場公司則回應，台灣天際於桃機，接受航空公司委託辦理旅客報到、行李託運等相關客運服務業務，在疫情衝擊全球航空業之際，為協助業者維持營運，依「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第八條第四款，以相較前一年同期運量減少幅度外再加碼50%，自109年2月起對航空站內商業服務設施業者補貼其房屋、土地使用費、票務櫃檯費等。



其中，針對台灣天際於桃機租用之房屋、土地，自2月份起已予以補貼租金97%，其中自3月起均為全額補貼。

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