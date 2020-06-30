鄭明典自曝成為「氣象網紅」契機　莫拉克風災對他衝擊非常大

▲氣象局長鄭明典。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今（30）日舉辦新任局長布達宣誓典禮，鄭明典也自曝他成為「氣象網紅」契機，他說，莫拉克風災對他的衝擊很大，因為當時在事件還沒發生前，氣象局內部很有危機感，但沒想到外界卻一面倒說氣象局沒做好預報，他也是從那時開始覺得，氣象局要打開大門走出去，也開始嘗試在網路發文。

鄭明典在致詞時提及自己成為氣象網紅的契機，他說，莫拉克風災事件對他衝擊很大，在事件還沒發生前，氣象局內部都很有危機感，但災害發生之後，社會一面倒卻認為氣象局沒做好預報。

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▲氣象局今舉行新任局長鄭明典布達典禮。（圖／記者賴文萱攝）

鄭明典說，他從那時開始就覺得氣象局要打開大門走出去，所以也是從那時開始嘗試在網路發文。他提到，當他尋找發文主題時發現，氣象議題再怎樣寫得白話文，大家都不太能輕易溝通，後來他發現怎麼跟民眾拉近距離，就是靠一個「美」，美才能拉近人的心，當民眾向著你的時候，他才能聽進你的氣象預報。不過，他也笑說，網民跟鄉民的言論往往讓人無法招架，有時也會遇到自稱國小學生的網友來挑戰他。

他強調，如果一直從氣象觀點來看，往往是行不通的，氣象局未來就是要走從人的角度看事情這個方向，而不是從氣象角度看事情。現在氣象各單位其實人才濟濟，大家要做的事情，在專業上不會有人質疑，但是差了一個讓外界更了解、更接受的機會，民眾需求無窮無盡，所以也要未來要結合民間力量，這是以後要走的方向。

鄭明典說，他希望在他退休之前，至少努力把停了15年的白皮書做出來，為什麼強調要做這個，因為氣象局一級主管都是第一代現代化出來的人，經驗要傳承下去，所以他對白皮書有期待，要把交棒作業做好，希望部長持續支持。

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