　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣象網紅鄭明典陞任中央氣象局長　以後發文要先報備？林佳龍說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部長林佳龍出席氣象局長鄭明典布達典禮。（圖／記者賴文萱攝）

▲鄭明典陞任中央氣象局局長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今（30）日舉辦新任局長鄭明典布達宣誓典禮，交通部長林佳龍也特別出席。林佳龍指出，氣象局跟社會溝通與時俱進，鄭局長也算是網紅級的，很活潑、即時在臉書扮演與社會大眾互動的橋樑，至於未來發文有需要報備？他笑回，他自己判斷，只要出發點是好的，做自己就可以把自己做到最好。

林佳龍致詞時表示，氣象是生活中不可或缺的資訊，交通部中央氣象局承載著日常生活中非常重要的角色，包含交通部自己的業務都要依賴氣象，不管是陸海空鐵公路的運輸，電信、郵政到觀光，只要出門一定要了解氣象。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長林佳龍出席氣象局長鄭明典布達典禮。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼交通部長林佳龍出席氣象局長鄭明典布達典禮。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼交通部長林佳龍出席氣象局長鄭明典布達典禮。（圖／記者賴文萱攝）

隨著資訊的發達，政府部門面對到很多氣象達人或是氣象小編，有時候會來較勁一下，林佳龍說，氣象局跟社會溝通與時俱進，鄭局長也算是網紅級的，很活潑、即時在臉書扮演與社會大眾互動的橋樑，隨著氣象科技的進步，在創新服務上面，氣象局都提供無所不在、非常重要的任務。

林佳龍說，現在是資訊全球化的時代，怎樣帶動更多人來參與氣象研究或是應用，是非常好的方向，鄭局長已經走在前面，他是非常有特色、個性的一位公務員，很有活潑、有精神，也有親和力。

▲▼交通部長林佳龍出席氣象局長鄭明典布達典禮。（圖／記者賴文萱攝）

▲鄭明典以後發文需不需要報備？林佳龍笑說，他自己判斷。（圖／記者賴文萱攝）

不過，難免「神仙打鼓有時錯」，難免十次有一次別人比你行或是凸槌，但林佳龍強調，只要是用很健康的心態勇於創新，他一定全力支持，也很期待氣象局升格氣象署，用更大能量服務社會大眾。

至於鄭明典在臉書已累積很多粉絲，成為局長後，未來發文要不要報備？林佳龍笑說，他自己判斷，因為每個人都有自己風格，只要出發點是好的，想要服務社會，可以用輕鬆一點的角度來看待政府官員透過新媒體希望對社會提供更多更好的資訊跟服務，強調鄭局長可以說是很有特色跟風格的首長，做自己就可以把他做到最好。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
一隻阿圓「20歲整形前真面目」首曝光！7年後對比…網驚：差太
快訊／港版國安法今表決　162票全票通過！7/1起生效
快訊／中華電5G資費正式出爐！　最低599元分8個級距
大陸出現「新型流感病毒」！　傳染來源曝…恐爆全球大流行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞肉一個月連3漲！每公斤最高125元　便當店首次賣到沒雞腿

鄭明典自曝成為「氣象網紅」契機　莫拉克風災對他衝擊非常大

氣象網紅鄭明典陞任中央氣象局長　以後發文要先報備？林佳龍說話了

鄭明典陞任中央氣象局長今布達　林佳龍力挺提「升格氣象署」

安心旅遊倒數一天！9千家旅宿「結帳現折千元」　九大Q＆A一次看

影／三倍券ATM領現金！3家銀行「4步驟神曝光」2000元秒入袋

影／振興三倍券來了！7月「19大新制」完整懶人包　4管道可領…幫荷包補血

男誘13歲女網友「床上運動」　向女方母脫口誇「技術好」下場曝

高雄男年賺3千萬！愛妻出軌打工仔　「提醒戴套」鹹濕對話曝…心都碎了

不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3　感受到他的愛了嗎？

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

雞肉一個月連3漲！每公斤最高125元　便當店首次賣到沒雞腿

鄭明典自曝成為「氣象網紅」契機　莫拉克風災對他衝擊非常大

氣象網紅鄭明典陞任中央氣象局長　以後發文要先報備？林佳龍說話了

鄭明典陞任中央氣象局長今布達　林佳龍力挺提「升格氣象署」

安心旅遊倒數一天！9千家旅宿「結帳現折千元」　九大Q＆A一次看

影／三倍券ATM領現金！3家銀行「4步驟神曝光」2000元秒入袋

影／振興三倍券來了！7月「19大新制」完整懶人包　4管道可領…幫荷包補血

男誘13歲女網友「床上運動」　向女方母脫口誇「技術好」下場曝

高雄男年賺3千萬！愛妻出軌打工仔　「提醒戴套」鹹濕對話曝…心都碎了

不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3　感受到他的愛了嗎？

藍寶堅尼SCV12賽道車載畫面曝光　V12聲浪、過彎G值超硬派！

全球第一波疫情還沒結束　吳尊友：新冠肺炎沒有冬夏季之分

雞肉一個月連3漲！每公斤最高125元　便當店首次賣到沒雞腿

大同市場派指控有26000張股票投票權遭刪　憂大勢已去

潘懷宗／接受康復者血漿治療的新冠重症患者有高兩倍的存活率

詹姆斯訊息遭駭　不為人知秘密將以60萬美元起標

港版國安法通過！　 林鄭月娥：現在不適合回應

鄭明典自曝成為「氣象網紅」契機　莫拉克風災對他衝擊非常大

Nana梁云菲分手金剛「爆痘鬼剃頭」　恢單2個月吐心聲：笑著說但心在流血

自備38萬起、入主市政新灣區海景公園宅「愛琴海」成降息搶房熱點

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

眠月線屎路飄惡臭　林管處要罰了

夜市撈烏龜收1000元　她傻眼愣在原地

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

咖啡館負責人認了「放狗咬小浣熊」！

創業年賺3千萬！愛妻出軌打工仔　「提醒戴套」鹹濕對話曝…人夫心碎

不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3

午後注意劇烈天氣！　全台「防2天豪雨」時間出爐　

曝八方鍋貼邪教吃法！釣出隔壁四海員工

更多熱門

相關新聞

鄭明典自曝成為「氣象網紅」契機

鄭明典自曝成為「氣象網紅」契機

中央氣象局今（30）日舉辦新任局長布達宣誓典禮，鄭明典也自曝他成為「氣象網紅」契機，他說，莫拉克風災對他的衝擊很大，因為當時在事件還沒發生前，氣象局內部很有危機感，但沒想到外界卻一面倒說氣象局沒做好預報，他也是從那時開始覺得，氣象局要打開大門走出去，也開始嘗試在網路發文。

鄭明典陞任中央氣象局長今布達

鄭明典陞任中央氣象局長今布達

午後注意劇烈天氣！　全台「防2天豪雨」時間出爐　

午後注意劇烈天氣！　全台「防2天豪雨」時間出爐　

林佳龍笑稱：搭郵輪不會塞車

林佳龍笑稱：搭郵輪不會塞車

行政院核定：鄭明典陞任中央氣象局局長

行政院核定：鄭明典陞任中央氣象局局長

關鍵字：

氣象局長氣象局鄭明典林佳龍

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

爆張清芳領「天價」贍養費

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面