氣象網紅鄭明典陞任中央氣象局長　以後發文要先報備？林佳龍說話了

▲鄭明典陞任中央氣象局局長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今（30）日舉辦新任局長鄭明典布達宣誓典禮，交通部長林佳龍也特別出席。林佳龍指出，氣象局跟社會溝通與時俱進，鄭局長也算是網紅級的，很活潑、即時在臉書扮演與社會大眾互動的橋樑，至於未來發文有需要報備？他笑回，他自己判斷，只要出發點是好的，做自己就可以把自己做到最好。

林佳龍致詞時表示，氣象是生活中不可或缺的資訊，交通部中央氣象局承載著日常生活中非常重要的角色，包含交通部自己的業務都要依賴氣象，不管是陸海空鐵公路的運輸，電信、郵政到觀光，只要出門一定要了解氣象。

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▲▼交通部長林佳龍出席氣象局長鄭明典布達典禮。（圖／記者賴文萱攝）

隨著資訊的發達，政府部門面對到很多氣象達人或是氣象小編，有時候會來較勁一下，林佳龍說，氣象局跟社會溝通與時俱進，鄭局長也算是網紅級的，很活潑、即時在臉書扮演與社會大眾互動的橋樑，隨著氣象科技的進步，在創新服務上面，氣象局都提供無所不在、非常重要的任務。

林佳龍說，現在是資訊全球化的時代，怎樣帶動更多人來參與氣象研究或是應用，是非常好的方向，鄭局長已經走在前面，他是非常有特色、個性的一位公務員，很有活潑、有精神，也有親和力。

▲鄭明典以後發文需不需要報備？林佳龍笑說，他自己判斷。（圖／記者賴文萱攝）

不過，難免「神仙打鼓有時錯」，難免十次有一次別人比你行或是凸槌，但林佳龍強調，只要是用很健康的心態勇於創新，他一定全力支持，也很期待氣象局升格氣象署，用更大能量服務社會大眾。

至於鄭明典在臉書已累積很多粉絲，成為局長後，未來發文要不要報備？林佳龍笑說，他自己判斷，因為每個人都有自己風格，只要出發點是好的，想要服務社會，可以用輕鬆一點的角度來看待政府官員透過新媒體希望對社會提供更多更好的資訊跟服務，強調鄭局長可以說是很有特色跟風格的首長，做自己就可以把他做到最好。

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