端午塞爆怪用路人　王世堅轟林佳龍「不要裝可愛」：淨講風涼話、是人民倒楣嗎？

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

疫情趨緩國內旅遊大解禁，遇上首場端午連假，民眾開心出遊塞爆國道，宜蘭國五更連續塞了32小時之久，交通部長林佳龍則稱「自己要去塞」、「趨吉避凶」引來抨擊。對此，台北市議員王世堅在政論節目中怒批，不要再裝可愛。

林佳龍日前受訪時回應塞車狀況，「不要在尖峰時間特定路段自己要去塞，做一個聰明的用路人，能趨吉避凶，選擇最好的時間跟道路，就能比較順利快速到達目的地」，之後還安排行程到南投酒廠品酒，並表示塞車狀況如高工局預估得準確，讓外界觀感不佳。

王世堅就在政論節目《新聞深喉嚨》怒轟，「談公事不喝酒，喝酒不談公事」，現在政府官員這種風氣就是從前總統馬英九時代開始的「假掰、裝可愛」，中央地方首長帶頭裝可愛宣傳觀光，又配合媒體報導，就會以為自己是神。

王世堅認為，這些部長官員心態要對，帶領一個部會方向要抓對，不要想做討喜的工作，林佳龍犯的錯就是「話說太多，事做不多」，遇上塞車狀況，他說他什麼都做了，那最簡單的依車牌號碼，分號分時間管理上交流道就沒有用啊！

王世堅也批評，政府沒有權力鼓勵大家要不要出遊，「是施捨嗎？那你三倍券也還沒發不是嗎？」人民靠自己賺的錢，趁休假帶妻小出遊有什麼不對，政府的責任就是要把路做好、管理好，讓大家在不曉得的情況下擠上去，你官員有責任把事情做好，「淨講一些風涼話，那是人民倒楣嗎？」

▲交通部長林佳龍回應端午連假塞車。（圖／交通部）