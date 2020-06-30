反制港版國安法　學者：在美陸企將遇報復性對待

▲大陸財經學者認為，美國將對陸企實施「類華為」報復性對待。（圖／路透）

記者任以芳、曾俊豪／北京報導

港版國安法成為中美角力新戰場，有大陸財經學者私下向《ETtoday新聞雲》表示，預計九月開始，中美之間會更加惡化。他甚至預測，會有在美發展的大陸企業，遭到類似華為報復性對待。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日表示，將停止對香港出口機敏的國防武器設備，並且不再將這個世界金融中心視為與中國不同的特殊地位。大陸外交部發言人趙立堅則回應，針對美方錯誤決定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

《ETtoday新聞雲》就上述議題採訪大陸一位重量級財經學者，對方不願具名受訪。他指出，疫情衝擊各國元氣，中美角力對下半年影響最多的就是香港經濟，「香港國安法實施後，還會震盪一陣子，美國是否真的取消對港優惠十分關鍵。」

▲港版國安法正式表決通過。（圖／路透）

他預估，九月開始中美之間會更加惡化，甚至可能會有在美發展的大陸企業，遭到類似華為報復性對待（雖然有可能只是短暫報復），「部分企業會繼續做出選邊站決定，大陸今年對外難以伸展，唯一能做的就是全力拚內需。」

另外，北大聯合大學北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣也認為，中美關係已經回不去，而下半年中美角力第一戰就是港版國安法，「美國會趁選舉接近時找機會炒作，不光是炒作香港議題，聯合英國、日本、台灣做出一系列反應。」

李振廣補充，港區國安法實施後，就看美國是否真的完全取消香港優惠待遇，「這將會衝擊36年來與美元掛鉤的港元匯率穩定制度，觀察是否有資金提前外流。」