港版國安法通過　官媒曝光駐港部隊「演訓畫面」

▲港版國安法通過，官媒曝光駐港部隊演訓畫面。（圖／翻攝自微博／央視）

記者柯沛辰／綜合報導

大陸全國人大30日通過港版國安法，香港特首林鄭月娥表示歡迎，並稱實施後將能穩定局勢。繼前一天釋出狙擊手演練片段，央視晚間又在微博發布一段「駐港部隊陸海空三軍聯合訓練」影片，展示駐港部隊的實戰能力。許多大陸網友看完拍手叫好：「香港的定海神針」、「小港獨傻眼了哈哈哈」、「把港獨分子抓起來，一個都不能放跑了！」

央視軍事30日釋出演訓片段，並在文中指出，駐香港部隊組織2020年度第二季度海空聯合巡邏，陸海空三軍部隊的特戰、防空、艦艇、航空多個兵種，按照實戰化要求，展開聯合搜救、臨檢緝捕、截停可疑船隻、追捕逃犯、紅藍對抗等多項實戰化課目演練，全面檢驗駐港部隊防務能力。

▲駐港部隊演訓畫面，攔截可疑船隻、壓制人犯。（圖／翻攝自微博／央視）

▲駐港部隊演訓畫面，追捕逃犯。（圖／翻攝自微博／央視）

影片一出，微博網友紛紛讚嘆，「聽黨指揮，能打勝仗」、「顫抖吧，廢青」、「給香港回歸23周年獻禮」、「美國和廢青看好了」、「我們已佈下天羅地網，妖魔鬼怪，看你往哪裡逃」、「霸氣，就是這麼豪橫」、「那些花了大價錢準備偷渡出境的港獨可怎麼辦呢」、「海上臨檢拿補，慫青們還敢坐漁船去台灣？」

其中，也有人留言「例行演練，不用過分解讀」、「不針對任何特定人群吧」、「年度計畫，早就訂好的，請不要過多聯想」、「保衛祖國每一寸土地」、「香港！香港！你可知祖國為你操碎了心！」、「都完全回歸了，以後還需要海關嗎」掀起熱議。

▲國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，香港國安法旨在維護國家主權、安全和發展利益，確保一國兩制行穩致遠，「民進黨當局煞有介事地跳出來對香港國安法說三道四，公然歪曲事實、顛倒黑白，企圖繼續與亂港分子勾連，危害國家安全，再次暴露他們圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求台獨的險惡用心。」

朱鳳蓮強調，香港國安法對嚴重危害國家安全的4種犯罪行為的構成、刑罰作出明確規定，必將「斬斷民進黨當局亂港的黑手」，「我們嚴正警告民進黨當局，任何人任何勢力企圖損害國家主權安全、發展利益、破壞香港繁榮穩定的行徑都是徒勞的，必將自食惡果。」

▼微博網友看完，紛紛大讚駐港部隊是「定海神針」。（圖／翻攝自微博）