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【廣編】格蘭菲迪豈止15年　兩款經典系列全新包裝上市

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【廣編特輯】

格蘭菲迪豈止15年　兩款經典系列全新包裝上市（圖／品牌提供）

圖、文／格蘭菲迪提供

單一純麥蘇格蘭威士忌品牌－格蘭菲迪Glenfiddich，2020年全新包裝上市，由深受威士忌愛好者青睞的經典酒款格蘭菲迪12年及15年單一純麥威士忌率先領路，從外裝到瓶身全面換裝，帶起煥然一新的新氣象。此次新版包裝理念同時還帶入「格蘭菲迪豈止15年」精神意涵，不僅品嚐到豈止15年的歲月，更帶入生活「豈止學」新態度！

格蘭菲迪源自於蘇格蘭方言「蓋爾語」，格蘭與菲迪兩個字的組合意為「鹿之谷」，這次兩款經典系列「格蘭菲迪12年及15年單一純麥威士忌」換新裝，特別著重於強化「鹿之谷」意象，不論包裝或瓶身皆強調「鹿頭標識」與「深V」線條設計，瓶身特別加強深V造型雕刻觸感，頸標部分首度以紅色旗幟造型、燙金標示年份呈現，外型則延續獨特的三角瓶，透過具高辨識性與鮮明形象意義的改版，充份展現格蘭菲迪威士忌歷久經典與擁抱創新的「領路者精神」。

此外，格蘭菲迪品牌大使詹昌憲James推出全新力作《繞著世界喝一圈》，以熱情壯遊實踐「領路者」精神，品牌大使豈止是品牌大使，與格蘭菲迪新裝上市同慶，給你豈止經典的品味想像。

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