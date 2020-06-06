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Gogoro祭出超火優惠「6千元購車金＋1年騎到飽」　網友high翻：比振興券還殺

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▲▼Gogoro,電動機車,振興券,振興,後疫情,購車金,騎到飽。（圖／Gogoro提供）

▲搶在振興券前頭，Gogoro日前宣布後疫情時代的超殺購車優惠。（圖／Gogoro提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著疫情緩減，配合政策待在家中已久的民眾，也準備迎接大規模解封，享受久違的休閒生活。行政院也提出振興券方案，鼓勵民眾消費、活絡經濟，但因確切使用時間還要等到7月暑假上線，不少民眾都表示等不及了。電動機車品牌Gogoro日前宣布搶在政府前頭祭出「1+1雙重優惠」，不僅有「振興購車金」還有「騎到飽資費」，而且不用等到暑假，即刻就可使用，消息一出讓網友直呼「真香～」、「竟然比振興券還殺」。

Gogoro祭出「1+1雙重優惠」，第1大優惠為「最高6,000 振興購車金」，只要購買 Gogoro 2系列、3系列，以及S Performance 系列車款（不包含Gogoro S1），最高6,000元購車金馬上幫車主扣好扣滿，實際結帳金額超有感；淘汰舊車並新購電動機車，還可享政府汰購換新擴大補助，以基隆市電動機車汰舊換新補助為例，最高還可享 25,000 元。

第2大優惠則是Gogoro特別加碼的「一年騎到飽資費優惠」，單顆電池車款Gogoro VIVA系列只需月付 $299，雙顆電池車款（Gogoro 1系列、Gogoro 2系列、Gogoro 3系列及S Performance系列）只需月付 $499，就可享有12個月騎到飽優惠。

▲▼Gogoro,電動機車,振興券,振興,後疫情,購車金,騎到飽。（圖／Gogoro提供）

▲憋了好一陣子的民眾，都準備在大規模解封後出去透透氣，Gogoro推出限時加碼的振興優惠、讓利於民，助觀望Gogoro的民眾更輕鬆入手。

疫情傳播的特性，讓不少人如今選擇騎車通勤，減少搭乘大眾運輸的機率，現在搭配一波波的補助、振興活動，只要搶在時間內入手，就能用超殺優惠，把一直觀望的Gogoro輕鬆牽回家。Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「隨著疫情趨緩，政府也將開始大動作振興經濟、刺激消費，我們可以預見電動機車市場也將逐步回溫，消費者會更願意走向戶外。而防疫期間，Gogoro 則不間斷地擴增服務中心，目前已有 118 間服務據點，未來我們也將持續提升我們的服務量能，提供消費者更好的後勤服務。」  

近一個月新開設的5間 Gogoro 服務中心，分別是鳳山中山西服務中心、左營自由四服務中心、新莊仁愛服務中心、桃園文中服務中心和台中中港服務中心，平均分散在北中南3地，不僅強化在地服務，也為這一波振興優惠提前佈署。

此次優惠期間即日起至7/14（二）止，雖然限時，且比政府的振興券活動提前近一個月，但令人驚呼的下殺優惠，已吸引不少網友tag朋友熱烈討論，「優惠超殺，不跟嗎？」、「也太好康，錯過會後悔吧」、「反正今年注定不能出國，旅費先拿來換車吧！」預計各地門市將再爆滿一波試車潮，是否能搶先拿到好康優惠、傲視親朋好友的Gogoro圈，就看民眾腳勤的速度。

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