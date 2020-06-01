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「黑道太子爺」慘淪「賊仔咖」　竊3瓶高檔洋酒「分期賠償」和解了

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▲▼昔日黑道太子爺今淪為慣竊，偷6萬高檔威士忌賤賣4折遭警方送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲昔日「黑道太子爺」慘淪慣竊，偷竊事業越做越大，不僅偷高檔洋酒還偷金。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

記者孫于珊／台北報導

因父親為知名黑道大哥池泳霖，而有綽號「黑道太子爺」稱號的男子池勁緯（38歲），不僅曾挾持國小學童，甚至是名慣竊！今年1月12日他陸續到2間酒鋪，扒走共3瓶高檔洋酒，價值共22.3萬元，被依竊盜罪起訴。台北地院1日上午開庭審理，池男坦承犯行，表示酒都喝掉了，但願意以金錢賠償。

1月12日凌晨2時許，池男到一間酒行偷走1瓶價值1.8萬元的威士忌，同日晚間8時許，池男再到另一間酒鋪，偷了2瓶高檔洋酒，價值共20.5萬元。

在押的池男今在庭上承認，監視器畫面拍到的人確實是他，而偷來的3瓶酒他已「喝掉了」，他願意先請太太在下週一（8日）前匯款1.8萬元還給店家，至於另外20.5萬元部分，他只能分期賠償，分別於7月初及9月初各還10萬2500元。2店家當庭接受池男的賠償條件，雙方達成和解。

事實上，池男身背加重竊盜、強盜、毒品等多現前科，2014年他曾翻閱興雅國小圍牆進入校園，挾持2名學童，甚至將其中1名學童倒掛在4樓女兒牆上，所幸當時校長與老師與池談判拖延時間，才讓馳援到場的警方順利逮人。

沒想到池男出獄後仍不學乖，除了今年1月偷酒事件外，2019年11月間就因缺錢花用，偷價值約40萬元的酒品變賣；同年還曾在台北闖空門，偷走女屋主屋內現金及價值25萬元的名牌包；又到彩卷行盜走價值3.7萬元彩卷；未料池男行竊事業越做越大，今年5月7日索性入侵百貨公司專櫃幹走市價近500萬元金飾，實在讓人不勝唏噓。

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