海陸風轉換！今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

▲氣象專家提醒「今起三天慎防劇烈天氣」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面、西南風雙重影響下，中南部有短暫陣雨，不過其他地區仍然高溫炎熱、午後局部短暫雨。氣象專家提醒「今起三天慎防劇烈天氣」。

今、明(1日、2日)兩天鋒面接近及西南風影響，台灣中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局針對屏東縣發佈大雨特報，要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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▲屏東縣發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，今(1)日上午因 「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部間歇性陣雨或雷雨；午後對流旺盛，各地區皆有有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。

▲台北市今天高溫可能超過36度。（圖／記者黃克翔攝）



最新模式模擬顯示，明日、週五(2、3日)天氣型態類似、但低層水氣多、大氣很不穩定；清晨至上午中南部的降雨明顯，午後對流旺盛，應慎防「劇烈天氣」！由於雲層增多，高溫略微下降、但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。氣象局針對台北市、新北市、新竹縣、雲林縣發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷、台東縣、南投縣近山區或河谷及彰化縣為黃色高溫燈號。

▲全台8縣市橙黃高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

週六至下週二(4至7日)低層水氣減少，清晨上午迎風面有局部短暫降雨的機率，午後仍有局部陣雨或雷雨；天氣偏熱。