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老婆跟5男「輪番濕聊」！人夫見約炮訊息崩潰…她曝床事喊：不能把持

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▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲人妻與5男在約炮軟體聊色，老公知道後崩潰提告求償36萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫得知，妻子不僅用約炮軟體與5名男子聊色，甚至還與2男約炮，讓他頓時感覺美滿的家庭破滅，夜夜睡不好，決定告上法庭，向妻子求償36萬元的精神撫慰金。法院日前判人妻應賠償丈夫25萬元，可上訴。

人夫主張，他發現妻子用俗稱「約炮軟體」的交友APP分別與甲、乙、丙、丁、戊等不明男子聊天，內容多是鹹濕、約炮等羶腥訊息，妻子2019年5月、6月間還分別邀約一名身分不詳的男子及甲男外出激戰。直到妻子向他坦承出軌，人夫才知道戴了綠帽，頓時感覺幸福美滿的家庭破滅，因此產生睡眠障礙，決定向妻子求償36萬元。

人妻表示，與丈夫婚前就個性不合，但因懷孕只好奉子成婚，長久以來累積不少問題，她為了孩子忍讓至今，且丈夫不僅有信用狀況，精神狀況不太穩定，一有不順便大發脾氣、惡言相向。另外，丈夫長期收入不穩定，雙方為孩子的教育問題多有爭執，床事也不順，「才會在不快樂的關係中，碰到外在誘惑時，不能把持而深感懊悔」，表示願意賠償丈夫，但因經濟狀況不佳僅能負擔6萬或10萬元。

但台中地方法院審理後，審酌兩人的經濟能力、社會地位、財產狀況、家庭狀況，及人夫精神所受的痛苦程度，判人妻要賠償丈夫25萬元，全案仍可上訴。

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