人妻狂劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝「香豔裸泡」約會　老公崩潰

▲人妻分別與4名小王過夜、開房間、裸泡。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名人妻在婚姻存續期間，竟分別跟4名男子交往過夜、上摩鐵、開房間、裸體泡湯，丈夫得知戴綠帽後，一怒之下告上法庭，向妻子求償共350萬元的精神撫慰金。一審法院判人妻應賠償丈夫共27萬元，全案上訴至高等法院，日前法院將上訴駁回，全案確定。

人夫主張，2009年與妻子結婚，2018年11月雙方協議離婚。妻子在婚姻存續期間先與甲男交往、過夜，又在2018年8月、10月分別與乙男、丙男上摩鐵，同年11月再跟丁男入住飯店裸身泡湯，並發生性行為。他得知後，精神遭受到極大的痛苦，決定就「妻子劈4男」的行為，向妻子分別求償200萬、50萬、50萬、50萬的精神撫慰金。

桃園地方法院勘驗各項事證後，判人妻應分別賠償7萬、10萬、5萬、5萬給人夫。案經上訴，人妻辯稱，她沒有與甲、乙、丙、丁男發生通姦行為，是丈夫長期外遇，還曾寄送包裹詛咒她，遭她聲請保護令獲准，丈夫又曾為了拒付孩子的撫養費，在強制執行程序中，製造假債權聲明遭判刑確定，強調是丈夫先藐視婚姻且破壞圓滿安全及幸福。

▲人妻出軌被抓包，總共要賠丈夫27萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

但高等法院調查發現，人妻曾與甲男出遊，並留有照片作證，姦情曝光後還與人夫簽下和解書，內容指出「後來至少有發生50次性關係，大約到2018年10月為止」、「甲男坦承侵害人夫的配偶權，並願意道歉、賠償」，甲男也證稱，「我不知道人妻已婚，我與人妻是朋友以上、戀人未滿的關係，一個月可能會有一次共同出遊，她住過我家」。

另外，丁男也曾簽下和解契約書，內容指出，「為丁男與人夫配偶於民國107年11月至同年月7日在飯店為侵害人夫配偶權乙事，丁男願向人夫道歉並賠償」，並證稱，人妻向他表示自己是單身，「約會時有進出飯店、同宿、發生性行為，也有一起裸身泡過溫泉」，覺得受騙還要賠償「心裡有點嘔」，但不對人夫懷恨在心，不會說出假供述。法院勘驗各樣事證後，將上訴駁回，全案定讞。

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