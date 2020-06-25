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台大教授曖昧女博士生！甩25年妻扯「4年不開冷氣」…使壞被抓包：在走廊都聽見

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲台大教授提離婚，指控妻子連續4年不開冷氣，但訴訟遭駁回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台灣大學一名教授指控妻子詆毀家人，還不顧他怕熱，連續4年在家中睡覺不開冷氣，又懷疑他與其他女性有曖昧關係，決定向法院訴請離婚。但法院查出，該名教授曾與指導的女博士生深夜獨處一室，教授妻所請的徵信社人員更作證，當時在走廊外就聽見交歡的聲音。最後一、二審皆判教授敗訴，仍可上訴。

台大該名教授主張，他與妻子結婚25年，婚後未育有子女，妻子婚後很少做家事，又禁止他與原生家庭往來，還用言辭詆毀他的家人，雙方關係不佳，妻子還不顧自己怕熱，連續4年在家中睡覺不開冷氣，逼他早晚到醫院裡的飲水機裝水。

他指控，妻子要求他交出工作用email密碼，並在半夜叫醒他質問信件內容，嚴重影響他的睡眠品質與身體健康，又時常懷疑他與別人有曖昧關係，曾在2人分居期間與警員、徵信社人員到他的居所要求蒐證調查，事後還提起通姦告訴，但獲得不起訴處分，種種因素讓他決定訴請離婚，同時向妻子討475萬餘元的婚後財產。

但教授妻子表示，他與丈夫1994年在美國結婚，丈夫婚後繼續念書求取博士學位及做博士後研究，10多年來家務、家計都由她負責，「我盡心盡力協助丈夫事業成功，從沒有過怨言」，返台後她又努力適應生活環境、步調，期間承受家裡傳宗接代的壓力，歷經流產、3次人工受孕失敗、3次試管嬰兒失敗，感到相當挫折、痛苦，孰料，丈夫非但沒有給予她體諒跟關懷，反而在2013年1月被發現與指導的女學生發生婚外情，甚至在2014年10月間與女學生到會館發生性行為。

▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲徵信社人員指稱，當時在走廊上都聽得到男女做愛的聲音。（示意圖／視覺中國CFP）

台北地方法院檢視各項事證後認為，教授與女學生深夜共處一室，有不正當交往，判教授敗訴；案經上訴，高等法院考量，徵信社人員在妨害家庭告訴時證稱，當時「在走廊上都可以聽到男女做愛的聲音，還有桌椅聲，我們要盯著門口，深怕他們離開，我回報給公司，公司通知教授妻子到場」，但教授及女學生不讓他們進入房內，另外，女學生的說詞多有避重就輕及多處與客觀事實、社會常情不符之處。

法官認為，儘管事證不足以認定2人有通姦，但三更半夜教授與女學生共處一室，顯然可知兩人互動往來的親密程度，已經逾越一般朋友間的交往互動正常限度，有違夫妻的忠誠義務，教授以「不起訴」為由，作為自己與女學生沒有婚外情的說法，不足以採信。

法官指出，教授妻為了懷孕歷經無數次折磨，發現丈夫婚外情後又努力挽回婚姻，歷經艱辛過程令人動容，反觀教授得知妻子無法生育後，不僅不能體諒妻子，還搞婚外情、離家出走，又不履行同居，夫妻感情崩壞「難辭其咎」，再判教授敗訴。全案仍可上訴。

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