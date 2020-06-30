台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

▲台中男一刀捅死前女友，隨後又在橋邊拿刀自殘。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中、白珈陽／台中報導

台中市東區30日爆發情殺，30歲的陳姓女子在住處大廳遭張姓前男友猛刺，導致心臟破裂，雖然立刻進行手術，但仍因失血過多、缺氧，導致身亡。據了解，張姓嫌犯疑似是交往後染上賭癮，被趕出家門，談判失敗，導致情緒失控，才一刀殺了被害人。詳細情況為何，仍待進一步釐清。

陳女與張男原先是男女朋友關係，雙方同住在台中市東區十甲路一處的社區大樓，不過張男與女友交往後，疑似染上賭癮，偷女友的錢來當賭資。陳女實在受不了，才把張男趕走，要求分手。

過了7天左右，張男30日清晨6點再度回到社區，要與陳女談判，雙方在大廳起了口角，不歡而散。經過5個小時，張男中午11點再度回大樓，打電話請陳女下來，交談一陣後，突然拿出預藏的刀子，往陳女胸口猛捅，導致陳女心臟破裂，當場狂噴鮮血，陷入昏迷。

▼台中男持刀刺死前女友，騎車逃逸。（圖／記者白珈陽翻攝）



儘管立刻送醫搶救，陳女仍因傷勢過重，失血過多、缺氧時間過長，不幸身亡。張男犯案後，立刻駕車逃逸，警方透過社區訪客紀錄追查，發現張男留假名，無法在第一時間掌握身分，因此擴大調閱監視器調查，下午4點在大里區大里橋附近找到人。

張男在台中市大里區大里橋藏匿，發現員警找上，拿出預藏的刀子自殘。警方發現，立刻上前壓制，同時將張男送醫，目前張男生命跡象穩定，仍在救治當中。

▼嫌犯做案後騎車逃到大里橋附近，棄車躲在橋邊。（圖／記者白珈陽翻攝）



據了解，張男被捕時，身上有傷口，疑似是逃離現場後，拿刀自殘，目前已被送醫救治，全案將依照殺人罪嫌偵辦。警方初步研判，張男用來自殘的刀子，很有可能是殺害前女友的兇刀，但因目前張嫌仍在救治，還沒辦法做筆錄，詳情會再釐清。

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▼台中男持刀刺死前女友，騎車逃到橋邊自殘。（圖／記者白珈陽翻攝）

