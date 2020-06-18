高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他後腦勺冒白煙…痛苦走100m倒人行道慘死

▲▼林男因場地問題跟80歲老翁起爭執，後來竟用化骨水殺害對方遭判無期徒刑。（資料圖／翻攝林男臉書，下同）

記者戴若涵／高雄報導

高雄醫藥大學一名18歲的林姓男大生，因為場地問題跟80歲傅姓老翁起了爭執，一怒之下出手推倒對方，最後被依《社維法》裁處3000元罰鍰。他因此心生怨恨到涼亭堵人，朝傅翁頭部、後腦勺等處潑灑化骨水，導致對方當場冒白煙送醫不治。林男最後被依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，另外他與家長還要賠償傅男家屬共235萬餘元，可上訴。

判決指出，林姓男大生2018年7月7日上午近10許，在高雄市立文化中心涼亭內，因為場地使用跟傅姓老翁發生口角、拉扯，傅翁當場被推倒在地，後腦勺還流血受傷。警方獲報到場處理，雖然傅翁不提告訴，但員警仍因違反《社會秩序維護法》將案件移送到高雄地院簡易庭審理，林男因此遭裁罰3000元。

林男2018年8月20日收到裁處書後，以為傅翁反悔提告，因此心生不滿，竟購買俗稱「化骨水」的氫氟酸，隔日帶著電擊棒對傅翁進行報復性攻擊，之後用化骨水朝傅翁頭部、後腦勺、胸部、背部狂潑，導致傅翁當場疼痛難忍，步行100公尺後因傷勢過重倒臥人行道，經送醫搶救後仍不幸身亡。

林男在警方偵訊時供稱，「只是想嚇嚇對方」，法院審理時則稱，自己的雙腿也有被化骨水潑到，「我到附近公廁衝水，再回到事發現場，傅翁仍坐在原處，我認為他應無大礙，就離開現場自行就醫，事後上網搜尋才知道會產生致死的結果」，承認傷害致死，否認殺人，但法院不採信他的說詞，依殺人罪將他判處無期徒刑，褫奪公權終身，目前全案上訴二審審理中。

由於林男犯案時是限制行為能力人，傅翁的2個兒子分別向林男及林男父母求償215萬餘元、200萬元。雖然林家人辯稱，林男案發前患有憂鬱症，影響他案發時的思慮，就算林男知道化學物質的毒性傷害到傅翁，也只是出於傷害的念頭，難以斷定他是故意殺人，但高雄地院審理後，判林男、林男父母應分別連帶賠償傅翁2個兒子115萬75元、120萬元，全案仍可上訴。

▲老翁痛苦行走100公尺後，倒臥人行道，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／東森新聞）

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