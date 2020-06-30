訪客紀錄留假名！恐怖男分手7天揮刀突刺　前女友「心臟被捅破」湧血慘死

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市東區十甲路一處社區大樓今（30日）爆發情殺案，30歲的陳姓女子與張姓男友分手後相約在住處大廳談判，不料雙方一言不合，張男竟抽出預藏的刀刃朝著陳女胸口猛刺，隨後轉身逃離現場。陳女遭刺後胸口不斷湧出鮮血，經送醫搶救後，仍因傷口太大、太深，且傷及心臟，雖然立即手術縫補，但仍因失血、缺氧，最終宣告不治身亡。

警方初步調查，兇嫌張男與陳女原本是男女朋友關係，但2人約在一周前分手，張男因此被趕出住處；30日清晨6時許，張男回到社區與陳女談判，兩人在大廳交談後起了口角，最終不歡而散。

▲張男上午11時二度前往社區尋找陳女，交談一陣後抽刀朝其胸口突刺。（圖／記者白珈陽攝）

5小時後，張男於中午11時許再度騎著機車回到大樓；陳女接到通知後也立刻下樓會面。豈料兩人談論一陣後，張竟突然抽出預藏的刀刃朝著陳女胸口猛刺，由於事發突然，且張男動作相當迅速，待社區保全發現異狀後已經來不及攔阻，霎時陳女胸口鮮血如泉般不斷狂湧，大理石地面血跡斑斑，保全嚇得急忙撥打電話叫救護車；而張男則是趁著混亂轉身，騎上機車逃離現場。

▲救護人員快步將陳女送上救護車與死神搶命，無奈最終仍因傷勢過重，宣告不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

救護人員據報趕抵現場時，陳女上衣已被鮮血染紅，躺臥在地已經沒有意識，雖然立即送往中國附醫搶救，惟其傷口太大、太深，且傷及心臟，雖然立即進行手術縫補，但仍因大量失血、缺氧時間過長，最終仍宣告急救無效死亡。

警方事後展開調查，社區保全還發現張男在訪客紀錄上填上假名，因此第一時間無法掌握嫌犯身分，警方經調閱監視器追查後，才終於確認行兇的就是張姓男子，現正積極追查並傳喚他到案說明，目前僅知張男與陳女有感情糾紛，但確切行兇動機為何，仍須調查釐清。

▼張男行刺後迅速騎車逃離現場。（圖／記者白珈陽翻攝）