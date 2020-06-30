　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

訪客紀錄留假名！恐怖男分手7天揮刀突刺　前女友「心臟被捅破」湧血慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市東區十甲路一處社區大樓今（30日）爆發情殺案，30歲的陳姓女子與張姓男友分手後相約在住處大廳談判，不料雙方一言不合，張男竟抽出預藏的刀刃朝著陳女胸口猛刺，隨後轉身逃離現場。陳女遭刺後胸口不斷湧出鮮血，經送醫搶救後，仍因傷口太大、太深，且傷及心臟，雖然立即手術縫補，但仍因失血、缺氧，最終宣告不治身亡。

警方初步調查，兇嫌張男與陳女原本是男女朋友關係，但2人約在一周前分手，張男因此被趕出住處；30日清晨6時許，張男回到社區與陳女談判，兩人在大廳交談後起了口角，最終不歡而散。

▲台中東區十甲路情殺，女子胸口中刀，命危搶救中。（圖／記者白珈陽攝）

▲張男上午11時二度前往社區尋找陳女，交談一陣後抽刀朝其胸口突刺。（圖／記者白珈陽攝）

5小時後，張男於中午11時許再度騎著機車回到大樓；陳女接到通知後也立刻下樓會面。豈料兩人談論一陣後，張竟突然抽出預藏的刀刃朝著陳女胸口猛刺，由於事發突然，且張男動作相當迅速，待社區保全發現異狀後已經來不及攔阻，霎時陳女胸口鮮血如泉般不斷狂湧，大理石地面血跡斑斑，保全嚇得急忙撥打電話叫救護車；而張男則是趁著混亂轉身，騎上機車逃離現場。

▲▼搶命畫面曝光！感情糾紛談判10分鐘…台中女「胸口中刀」倒地命危。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲救護人員快步將陳女送上救護車與死神搶命，無奈最終仍因傷勢過重，宣告不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

救護人員據報趕抵現場時，陳女上衣已被鮮血染紅，躺臥在地已經沒有意識，雖然立即送往中國附醫搶救，惟其傷口太大、太深，且傷及心臟，雖然立即進行手術縫補，但仍因大量失血、缺氧時間過長，最終仍宣告急救無效死亡。

警方事後展開調查，社區保全還發現張男在訪客紀錄上填上假名，因此第一時間無法掌握嫌犯身分，警方經調閱監視器追查後，才終於確認行兇的就是張姓男子，現正積極追查並傳喚他到案說明，目前僅知張男與陳女有感情糾紛，但確切行兇動機為何，仍須調查釐清。

▼張男行刺後迅速騎車逃離現場。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中男持刀刺死前女友。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中男持刀刺死前女友。（圖／記者白珈陽翻攝）

ET快訊
快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫
快訊／午後雷雨彈開炸！　中部以北10縣市「大雨特報」
上官網買特斯拉Model 3突當機！他狂按「確認」2hrs…
兇嫌逃逸畫面曝！社區訪客紀錄留假名　前女友「心臟被捅破」慘死
蘿莉塔碩士高學歷遭質疑「有畢業嗎？」　亮出2大鐵證回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

送貨員愛上狩獵…網路買5把長槍自學改造　三峽山區打獵被警盯上

快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫救治

《黨產條例》憲法法庭開庭辯論　聲請法官均迴避未出庭

探頭查看被捲入…梧棲工人墜「1.5m深煤渣攪拌爐」！頭顱遭翻攪變形慘死

萌翻！保育類的牠路上趴趴走...三峽警抱起一瞧：整個人都融化了~

情侶雙載停紅燈…空中降下二泡尿淋全身！衝天橋驚見2醉漢「褲頭沒拉」躺地睡翻

大學生挺港反送中！寄血衣到香港經貿處　「政治訴求」獲判無罪　

訪客紀錄留假名！恐怖男分手7天揮刀突刺　前女友「心臟被捅破」湧血慘死

開賓士出金錢豹！他「對空狂掃21槍」…被逮喊：是酒後情緒不穩　下場慘爆

記取林森錢櫃大火教訓　北市府警消7月2日舉辦大規模KTV救災演練

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

送貨員愛上狩獵…網路買5把長槍自學改造　三峽山區打獵被警盯上

快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫救治

《黨產條例》憲法法庭開庭辯論　聲請法官均迴避未出庭

探頭查看被捲入…梧棲工人墜「1.5m深煤渣攪拌爐」！頭顱遭翻攪變形慘死

萌翻！保育類的牠路上趴趴走...三峽警抱起一瞧：整個人都融化了~

情侶雙載停紅燈…空中降下二泡尿淋全身！衝天橋驚見2醉漢「褲頭沒拉」躺地睡翻

大學生挺港反送中！寄血衣到香港經貿處　「政治訴求」獲判無罪　

訪客紀錄留假名！恐怖男分手7天揮刀突刺　前女友「心臟被捅破」湧血慘死

開賓士出金錢豹！他「對空狂掃21槍」…被逮喊：是酒後情緒不穩　下場慘爆

記取林森錢櫃大火教訓　北市府警消7月2日舉辦大規模KTV救災演練

今年出不了國「省了不少錢？」網秒吐槽花更多　猛怨：國旅被宰得更慘

LIVE／大同市場派完敗　召開記者會對外說明

村長未積極反採礦…村民火大　宜蘭中華村7/4罷免投票！147票定生死

蓬佩奧加碼反制「港版國安法」　趙立堅：中國不是嚇大的

驚覺靠近醫院！　GPS汪「瞳孔地震」望奴才：說好兜風？

送貨員愛上狩獵…網路買5把長槍自學改造　三峽山區打獵被警盯上

0元住5星...老爺11家飯店「3大省錢攻略」！4飯店瘋搶三倍券商機

藍營全力反陳菊擔任監察院長　賴清德建議國民黨這麼做…

快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫救治

包種茶消失！奴才「循線緝捕」逮二哈　網笑：家賊難防

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

社會熱門新聞

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／工人跌落攪拌爐　頭顱變形慘死

台南女童雙腳燙爛真相曝！繼父臉盆裝熱水喊：站進去

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

婚後隔週被公公騙去摩鐵　她不敢驗DNA

即／國3北上追撞1死1傷　女子頭部重創身亡

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

即／屏東某校畢業生「遭典禮舞台車」電暈！

分手被趕出門！台中男持刀刺死前女友

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

更多熱門

相關新聞

開賓士出金錢豹！他「對空狂掃21槍」下場慘爆

開賓士出金錢豹！他「對空狂掃21槍」下場慘爆

台中市西屯區台灣大道上24日凌晨4時許發生槍擊案！一輛休旅車離開金錢豹酒店，竟連續對空鳴了21槍。警方獲報後循線將人逮回，蔡姓主嫌供稱，是酒後情緒不穩才會開槍，包括蔡男在內等6名犯嫌，30日被移送地檢署偵辦。警方表示，2019年緝毒、掃黑、安居等專案的成效都是六都第一，成效良好，早年所謂「慶記之都」已不復存在。

快訊／搶命畫面曝光！台中女「胸口中刀」命危

快訊／搶命畫面曝光！台中女「胸口中刀」命危

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

老婆跟5男「輪番濕聊」！人夫見約炮訊息崩潰

老婆跟5男「輪番濕聊」！人夫見約炮訊息崩潰

快訊／工人跌落攪拌爐　頭顱變形慘死

快訊／工人跌落攪拌爐　頭顱變形慘死

關鍵字：

台中情殺十甲路

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

東區ZARA前車震　下場曝光

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面