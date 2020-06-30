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美國疫情再起　唐鳳登CNN談台灣「不封城就成功抗疫」經驗

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文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

美國近日新冠肺炎確診激增，外界憂疫情再起。行政院政務委員唐鳳29日接受CNN專訪，分享台灣如何透過邊境管制、電子圍籬系統及幽默反制假訊息等措施，不須封城就成功抗疫的經驗。

▲▼民進黨立委范雲舉行立法院數位治理委員會成立大會 政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲唐鳳接受CNN專訪談台灣防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數近日突破250萬大關，26日新增逾4萬5000人確診，創單日最高紀錄。在疫情升溫之下，先前解封的德州、佛羅里達州與加州被迫下令酒吧再度關門，以遏阻病毒擴散。

美國有線電視新聞網（CNN）29日特別探討，擁有2300萬人口的台灣為何不須採取激進封城措施，就能將疫情控制住，截至目前僅有500例以下確診及7例死亡案例，並專訪行政院政務委員唐鳳。

唐鳳表示，台灣從2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）記取經驗，往後每年舉辦防疫演練，加上網路論壇批踢踢實業坊（PTT）一篇引述吹哨人醫師李文亮示警武漢出現7例SARS確診文章，敲醒台灣衛生當局警鐘，讓台灣得以在去年12月31日就開始超前部署防疫。

由於電子追蹤疫情在歐美國家引發隱私權疑慮，CNN主持人好奇台灣作法為何。唐鳳指出，台灣政府要求返國民眾居家檢疫14天，並透過電子圍籬（digital fence）系統，在不搜集任何新數據或利用手機衛星定位（GPS）情況下，僅靠基地台偵測手機訊號，判斷居家檢疫者是否離開住家範圍。

此外，唐鳳表示，疫情期間人民多感焦慮，容易出現搶購現象或受陰謀論影響，台灣政府用幽默反制假訊息（humor over rumor）。

唐鳳舉例，曾有消息謠傳衛生紙等原料將用於口罩增產，掀起搶購潮，政府迅速推出文宣告訴民眾兩者製造原料不同，並放上行政院長蘇貞昌搖屁股圖像，幽默提醒大眾每人只有「一粒卡臣」，不須囤衛生紙。

主持人也關心台灣遭世界衛生組織（WHO）排除問題，並詢問唐鳳，有鑒於中國疫情初期處理方式引發關切，台灣與世界其他國家關係是否可能有所進展。

唐鳳回應表示，由於WHO忽視台灣示警，全球失去至少10天防疫佈局時間；即使被WHO排除在外，台灣在今年世界衛生大會（WHA）召開數天前，與14個區域國家舉辦線上衛生會議，成果豐碩。（編輯：張佑之）

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