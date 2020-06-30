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印度沙漠蝗蟲大軍「蔓延7公里」　下一站攻進首都新德里

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▲印度拉賈斯坦邦,Rajasthan,阿傑梅爾縣,Ajmer於5月10日遭蝗蟲入侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度的沙漠蝗蟲災害，下一站就要攻進首都新德里。圖為印度西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）阿傑梅爾縣（Ajmer）5月10日遭到蝗蟲入侵的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

起源於東非的「沙漠蝗蟲」蝗災，經過中東、巴基斯坦攻進印度多個邦，現在已經攻進新德里近郊的城市古爾岡（Gurgaon），蟲群蔓延了7公里，新德里政府已經通知所有官員，保持高度警戒。

根據CNN報導，古爾岡一位56歲的當地企業的負責人卡普爾（Atul Kapur）在當地時間27日上午11:30席捲了整個城市。15分鐘後成千上萬的蝗蟲就停滿露台和屋頂上，之後蟲群就隨著大風被吹走，上一次看到這個情形已經是40年前。

新德里勞工和發展部長戈帕爾（Gopal Rai）指出，所有地方縣長對蝗災一直保持高度警戒，將以最大努力遏制蟲害，將會部屬工作人員指導居民如何消滅蝗蟲，可能有效方法包括施放鞭炮、敲鑼打鼓或是自製能發出高分貝的噪音，藉此驅趕蝗蟲。

蝗蟲預警組織駐拉賈斯坦邦植物保護官員普拉卡什（Om Prakash）表示，蝗蟲已從巴基斯坦的繁殖區飛抵印度。

▲印度拉賈斯坦邦,Rajasthan,阿傑梅爾縣,Ajmer於5月10日遭蝗蟲入侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度上次有這麼嚴重的蝗災，大概是40年前。圖為印度西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）阿傑梅爾縣（Ajmer）5月10日遭到蝗蟲入侵的情況。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國糧食及農業組織（FAO）於6月20日表示，由於春季繁殖的成年蝗蟲群體持續出現在印巴邊境，因此印度在未來4周必須保持高度警惕。由於季風降雨尚未到達印度拉賈斯坦邦，這些地區的蝗蟲將繼續向東進入印度北部的幾個邦。

沙漠蝗蟲移動速度及繁殖能力快，是最具破壞力的遷徙性害蟲之一；成年蝗蟲每天可以飛行150公里，並吃掉相當於自己體重2克的新鮮植物。在氣候變化下使得這種聖經裡出現的有害生物重生，在東非地區爆發了數十年來最嚴重的蝗災，噴灑農藥是最有效的方法，但是受到新冠肺炎疫情影響，造成非洲大陸國家無法及時阻擋蝗災。

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