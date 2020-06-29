密切接觸日本女留學生　高雄市18人「解除隔離」抽血驗抗體

▲高雄市代理市長楊明州。（圖／高雄市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

一名日籍女大生今年2月來台留學，不料6月20日返回日本，竟驗出新冠肺炎陽性，為無症狀感染者。高雄市匡列87人進行居家隔離，其中18人今（29日）陸續解除隔離，其餘則依與個案最後接觸時間，計隔離14天，最晚7月4日解除。

日本官方23日緊急通知，一名自台灣返日的20多歲女性，今年2月入境台灣，在南部讀書，期間也多在南部活動，但直到6月20日搭機返日，才在成田機場檢出陽性反應，為無症狀感染者。中央流行疫情指揮中心獲報後，緊急匡列140人，其中87人在高雄市居家隔離。

▲日籍女大生返國確診，指揮中心24日緊急召開記者會。（圖／指揮中心）

高雄市代理市長楊明州29日下午主持「嚴重特殊傳染性肺炎」一級開設臨時應變會議。衛生局說明，經調查高市有87位密切接觸者，除實施居家隔離，也進行採檢，已確認 87人全數陰性，接下來將逐一抽血驗抗體，釐清是否有本土感染狀況。

衛生局指出，隔離天數是以「最後接觸日」來計算，直到日籍女學生6月20日出境為止，但部分接觸者是在個案出境前，所以29日有18人提早解除隔離，但後續仍須自主健康管理14天。

楊明州表示，已指示社會局送防疫物資時，要特別注意個案需求，像不少居家隔離的學生待在宿舍，無法開火，若送上生鮮食品，反而會造成困擾。