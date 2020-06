隨機攻擊！短髮男出拳「重打78歲老婦頭部」　還演手痛假裝受害人

Man punches pensioner in head as she walks in street then claims he's the victim https://t.co/38mrsMXcwK pic.twitter.com/FkHvHc3ZHw

記者吳孟臻/綜合報導

美國紐約布魯克林10日傍晚發生一起隨機攻擊案件。一名男子走在路上,與迎面而來的78歲老婦人錯身時,舉起左手,狠狠揍了婦人的頭部一拳,並立刻假裝手痛,表現得像是自己才是被害人一樣。警方26日表示,兇嫌仍在逃。

根據監視器畫面顯示,兇嫌一開始沒有出現異狀,正常地走在路上,卻突然口中唸唸有詞,出拳重擊穿著橘色上衣的婦人,不只如此,他還馬上轉身,用右手握住左手,看著婦人。

另一方面,婦人無端被攻擊後,腳步不穩,向右方跌了3步,並用右手扶著頭部,也轉身看向兇嫌。接著男子比手畫腳,似乎在反咬婦人打了他,企圖把自己營造成受傷的一方。

《每日郵報》(Daily Mail)指出,雖然當下頭很痛,婦人沒有進一步就醫。紐約警方表示,兇嫌身高約175公分、中等身材、黑短髮、深色膚色,攻擊發生後已逃離現場,目前還在尋找追查中。

此事件發生後,12日也出現類似案例,一名暴徒走在紐約曼哈頓街上,突然推倒一名92歲的退休奶奶,造成對方頭部撞到人行道流血。隨後,兇嫌被證實為性侵犯布里莫奇(Rashid Brimmage),有多達100項的前科紀錄,因隨機攻擊遭到起訴。

WANTED for ASSAULT: Do you know him? On 6/12 at 3:23 PM, on 3rd Avenue between 15th Street & 16th Street in Manhattan, he pushed a 92-year-old female to the ground causing her to strike her head on a fire hydrant. Have info? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/SjTltmuNbb