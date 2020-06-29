　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一月才剛上任！孟加拉國防部長染新冠肺炎病逝　享年57歲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）（圖／翻攝自Twitter／@pooja_news）

▲孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）（圖／翻攝自Twitter／@pooja_news）

記者楊庭蒝／綜合報導

 孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）剛在今年1月上任，在29日驚傳因感染新冠肺炎病逝，享年57歲。截至台灣時間29日下午5點10分止，孟加拉新冠肺炎確診病例總計有13萬7787例，其中有1738例死亡。

孟加拉新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，確診數在亞洲位居第三，僅次於印度的54萬8318例和巴基斯坦的20萬6512例，雖然在疫情爆發後政府即時採取封鎖措施，結果導致國內生產及投資活動急劇萎縮，對經濟發展產生了極大衝擊。

根據Indo-Asian News Service報導，喬杜里在成為新冠肺炎的確診患者後，於5月29日進入位於首都達卡的軍醫院Combined Military Hospital (CMH)，在本月6日病情急轉直下，進入加護病房治療，期間病情持續惡化，於18日開始接受呼吸支持治療，最後在當地時間29日上午9點30分病逝於軍醫院。

根據英國《每日星報》報導，亞洲開發銀行在18日表示，預估孟加在2020財政年度的經濟增長率為4.5%。但是到2021財年，該國的經濟增長率有望回升至7.5%。

►「發光神器」契爾氏淡斑精華狂殺6.9折！限量20瓶～

ET快訊
租房3年要搬走！台南房東竟收冷氣保養費　她聽「超瞎理由」氣炸
H＆M宣布「關閉170家門市」！10年來首虧台幣200億..
搶命影片曝！姊妹被輾壓車底拖10米　高雄13勇士抬車救人
國籍空服員爆檢疫期間在飯店「激戰啪啪」　公司低調回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一月才剛上任！孟加拉國防部長染新冠肺炎病逝　享年57歲

女兒賴在家不走！84歲翁「8年花百萬律師費」趕人...她嗆：我有付租金

25年後白人變少數！美16歲以下「有色」比例過半　亞裔人口10年增幅達29％

隨機攻擊！短髮男出拳「重打78歲老婦頭部」　還演手痛假裝受害人

越早戴越好！　日本研究證實：「戴口罩」可降低新冠肺炎死亡率

不滿失業兒啃老！84歲老母「延長線勒斃」酒醉59歲長子

日本反對川普邀南韓入G7　青瓦台痛批：無恥程度排全球前幾！

上月才爆漏油事件！　俄羅斯礦業巨擘認了「把廢水排入北極苔原」

船上載50人！孟加拉渡輪碰撞翻覆23人淹死　潛水員搜救失蹤者

不提供「面對面」體位！荷蘭紅燈區7月重啟　全程「戴口罩+乳膠手套」

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

一月才剛上任！孟加拉國防部長染新冠肺炎病逝　享年57歲

女兒賴在家不走！84歲翁「8年花百萬律師費」趕人...她嗆：我有付租金

25年後白人變少數！美16歲以下「有色」比例過半　亞裔人口10年增幅達29％

隨機攻擊！短髮男出拳「重打78歲老婦頭部」　還演手痛假裝受害人

越早戴越好！　日本研究證實：「戴口罩」可降低新冠肺炎死亡率

不滿失業兒啃老！84歲老母「延長線勒斃」酒醉59歲長子

日本反對川普邀南韓入G7　青瓦台痛批：無恥程度排全球前幾！

上月才爆漏油事件！　俄羅斯礦業巨擘認了「把廢水排入北極苔原」

船上載50人！孟加拉渡輪碰撞翻覆23人淹死　潛水員搜救失蹤者

不提供「面對面」體位！荷蘭紅燈區7月重啟　全程「戴口罩+乳膠手套」

張育成返美備戰大聯盟　孕妻留台待產喊話「等爸爸回來」

昔日寫入歌，現在不進門！GD被爆棄11年老犬「家虎」不顧　改養折耳貓曬萌照

影／企業回流帶動置產需求！　專家：台灣房市邁入黃金10年

押對寶！近1年全台6民宿旅店買賣　台東交易佔半數最夯

從海景、山色到觀星　踏訪全球六大絕美露營地

房市搶搶滾！國產署15宗地上權標脫六成　權利金賺進123億元

密切接觸日本女留學生　高雄市18人「解除隔離」抽血驗抗體

日女在台染疫　台大公衛估：全面境管後「僅22人無症狀感染」社區風險低

洪孟楷遭勒脖控「殺人」　吳秉叡：要協商就不要占主席台

雄獅攜手星夢「郵輪跳島」！林佳龍笑：搭郵輪不會塞車

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

國際熱門新聞

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

首次曝光！國軍官兵現身美軍「特戰演訓」影片

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

她肚痛跑一半「有東西滑下來」　低頭一看「甩到男友鞋上」尷尬了

3年減133公斤！獲封瘦身王

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

華裔女大生遭死魚式拖行！

老公餐點買錯口味　人妻心碎自焚

他脫褲子　賣春女哭逃：太大支！

全球破50萬死！東京、北海道創單日新高

更多熱門

相關新聞

日本研究：戴口罩可降低死亡率

日本研究：戴口罩可降低死亡率

新冠病毒（COVID-19）在全球造成1026.5萬人感染，奪走其中50萬人性命。疫情大流行之下，口罩成為最搶手的自我保護工具。日本最新研究更指出，戴口罩確實可以降低死於新冠肺炎的風險。

打高爾夫群聚染疫…男星被罵爆！工作丟光賣豪宅

打高爾夫群聚染疫…男星被罵爆！工作丟光賣豪宅

孟加拉渡輪翻覆　23人淹死數十人失蹤

孟加拉渡輪翻覆　23人淹死數十人失蹤

東京連4日破50例...政府堅稱：不考慮重啟緊急狀態

東京連4日破50例...政府堅稱：不考慮重啟緊急狀態

惱羞朝店員吐口水！大媽拒戴口罩

惱羞朝店員吐口水！大媽拒戴口罩

關鍵字：

孟加拉Abdullah Al Mohsin Chowdhury新冠肺炎東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

「最美巨乳」曝15年前撩人辣照！F罩杯逆天挺拔

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面