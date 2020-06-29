一月才剛上任！孟加拉國防部長染新冠肺炎病逝　享年57歲

▲孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）（圖／翻攝自Twitter／@pooja_news）

記者楊庭蒝／綜合報導

孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）剛在今年1月上任，在29日驚傳因感染新冠肺炎病逝，享年57歲。截至台灣時間29日下午5點10分止，孟加拉新冠肺炎確診病例總計有13萬7787例，其中有1738例死亡。

孟加拉新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，確診數在亞洲位居第三，僅次於印度的54萬8318例和巴基斯坦的20萬6512例，雖然在疫情爆發後政府即時採取封鎖措施，結果導致國內生產及投資活動急劇萎縮，對經濟發展產生了極大衝擊。

根據Indo-Asian News Service報導，喬杜里在成為新冠肺炎的確診患者後，於5月29日進入位於首都達卡的軍醫院Combined Military Hospital (CMH)，在本月6日病情急轉直下，進入加護病房治療，期間病情持續惡化，於18日開始接受呼吸支持治療，最後在當地時間29日上午9點30分病逝於軍醫院。

根據英國《每日星報》報導，亞洲開發銀行在18日表示，預估孟加在2020財政年度的經濟增長率為4.5%。但是到2021財年，該國的經濟增長率有望回升至7.5%。

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