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台北夜市撈烏龜「收1000元」！她一聽傻眼愣原地　消保處說話了

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▲▼台北夜市5人撈烏龜「收1000元」！她傻眼愣原地　消保處有解。（圖／東森新聞）

▲台北夜市5人撈烏龜收1000元，引發網友熱議。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名林小姐投訴，她跟朋友一共5人到臨江街夜市玩撈烏龜，沒想到紙網一下水就破了，他們一隻都沒被撈到，還被收了1000元，讓他們當場傻眼。消保處回應，業者應事先告知價格，若民眾認為有爭議，可以提出申訴。

林小姐表示，當時他們拿到5個籃子，一籃4支紙網子，只覺得紙網下水沒多久就破了，也沒帶走任何一隻烏龜，沒想到準備結帳時，「他們（店家）說對，這樣子要1000塊，我就直接傻掉。」

請繼續往下閱讀...

林小姐指出，店家事前完全沒講價格，直到結帳才告知「你們有5個人，給你們一個人一籃，所以1000元」。這次投訴，是為了提醒大家要先問價錢，以免變成冤大頭。

▲▼台北夜市5人撈烏龜「收1000元」！她傻眼愣原地　消保處有解。（圖／東森新聞）

▲台灣龜市價一隻約50元，巴西龜一隻60元，林小姐一行5人沒撈到半隻。（圖／東森新聞）

夜市一般撈魚收費50到100元，能獲得5到7支紙網，民眾至少要撈50隻小魚或7隻以上孔雀魚才能回本。現在這起案例中，這種常見台灣龜一隻市價50元、巴西龜一隻60元，更何況投訴人一隻都沒撈到，卻被收1000元，引發網友熱議。

消保處副處長吳政學表示，由於類似的糾紛是自由買賣，無法直接開罰，業者應該公告清楚，盡到事前告知義務，「如果業者沒有把價格跟遊戲規則講清楚，消費者是可以提出申訴的。」

▲▼台北夜市5人撈烏龜「收1000元」！她傻眼愣原地　消保處有解。（圖／東森新聞）

▲消保處回應，雖然無法開罰，但業者應該公告清楚，否則消費者可提出申訴。（圖／東森新聞）

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