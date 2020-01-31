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趁全民瘋搶...不肖業者狠撈災難財　20片N95口罩賣8999元

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▲▼武漢肺炎疫情持續升溫，全台口罩大缺貨，1/30一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

▲武漢肺炎疫情持續升溫，民眾大排長龍搶購口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情侵台，行政院消費者保護處針對蝦皮網站搜尋發現，有不肖業者趁機哄抬口罩價格，販售醫用專用口罩1包7入999元；另有業者賣N95口罩1盒20片8999元。另外，也有藥局賣1盒100入的「紙口罩」，價格從原本70元漲至800元，消保處強調，若屬實可依公平法可處1億元以下罰金。

消保處指出，蝦皮2則廣告顯然價格均偏高，已請業者善盡平台職責，審視業者販售口罩的價格是否有哄抬之情事；倘有疑慮，則宜不予以上架販售，以維護消費者權益。蝦皮已同意配合辦理。為避免網站販售口罩業者有哄抬價格，近日將邀請國內大型網路交易平台業者開會研商因應對策。

請繼續往下閱讀...

新竹市某藥局傳出購買1盒100入紙口罩（非一般醫療用口罩），價格從原本70元漲至800元，消保處表示，已請新竹市政府消保官進行實地瞭解，消保官認該案是否有公平交易法第25條規定之適用，尚有疑義，今將案件移送公平交易委員會處理，公平會立案調查中，倘查證屬實，依公平交易法第40條第1項規定，最高可以處罰3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1億元以下罰金。

▲批發口罩。（圖／記者許宥孺攝）

▲消保處強調，業者若哄抬物價，政府絕對嚴辦，絕不寬貸。（圖／記者許宥孺攝）

消保處呼籲販售口罩的相關業者，中央流行疫情指揮中心已徵用國內工廠之一般醫用口罩及外科手術口罩，「醫用面罩」依防疫物資及資源建置實施辦法，是屬防疫物資；倘有有囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大者，依相關法規可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。即日起業者若有哄抬物價情事，政府絕對嚴辦，絕不寬貸。

另外，消保處表示，不少民眾被每天發展出的新疫情驚嚇，準備上街購置抗疫用的物品，包含口罩、體溫計、消毒藥水、藥用酒精等，發現都嚴重缺貨。衛福部從28日起連續3天，在超商每天供應6百萬片外科口罩供民眾購買，每人限購3片，一片8元。由於消費者普遍反應買不到口罩或嚴重缺貨，消基會志工實地走訪台北地區的超商、藥妝店、藥局，隨機抽樣25間店面，詢問醫療用手術口罩之價格及存貨狀況，其中22家表示缺貨，佔比88%。顯示口罩供需不平衡現象仍然未獲改善。

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