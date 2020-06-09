宣稱長壽都假的！9家不合格「LED燈泡」名單曝　6000小時測試踢爆謊言

▲行政院消保處與標準檢驗局抽驗市售LED燈泡。（圖／資料照／標檢局提供）

記者賴文萱／台北報導

市面上販售的LED燈泡多宣稱「壽命」能特別長，行政院消保處與經濟部標檢局合作，採樣29組市售「LED燈泡」（每組5顆），這次也首度進行6000小時檢驗測試，結果發現逾3成燈泡壽命不符規定。標檢局除廢止商品合格證書外，也要求廠商限期下架，否則最高將開罰100萬。

燈泡是民生必需品，近年來各燈泡製造業者宣稱配合節約能源政策，生產各種號稱省電又使用期間長的燈泡，但標示的真實性令人存疑。消保處與標準局於去年在大台北地區的實體店面及網路商店合計購樣29組市售「LED燈泡」進行檢測查核。

請繼續往下閱讀...

▲市售29款燈泡，有逾3成商品不符合規定。（示意圖／美聯社）

品質檢測部分由標準局進行檢測，檢測項目包括「功率」、「光通量」、「發光效率」、「色溫、色差及演色性」及「光束維持率」（即壽命）；標示查核部分則分別由標準局及經濟部中部辦公室依「商品檢驗法」及「商品標示法」等相關規定協助檢視。

結果發現「品質項目」有9組不符合規定；「標示項目」有7組不符合規定。消保官王德明表示，這次抽驗檢測，同款LED燈泡一次都測試5顆，其標示壽命從1.2萬小時，甚至還有宣稱能撐2.5萬小時，根據規定測試時間至少要1/4，所以這次就首度測到6千小時。

「光束維持率」（即壽命）： 9組不符合規定

1.旭光－LED 13W綠能燈泡

2.Combo－高效節能燈泡

3.光視界KINYO－LED 超節能燈泡

4.木林森照明－LED 燈泡

5.KOTAS－LED廣角形燈泡

6.夜明珠－13W 節能省電燈泡

7.OSRAM歐司朗－歐司朗9W 超廣角LED燈泡

8.Arcadiatek－Arcadiatek LED 燈泡G604.5W

9.台軒T.Shine－台軒T.Shine 13W白光 LED燈泡

▲消保官痛批，除燈泡壽命不合格，9件中還有8件測試燈泡超過3顆不亮，商品品管也很有問題。（圖／pixabay）



結果在燈泡壽命部分，29件商品就有9件不符合宣稱，等於逾3成廠商廣告都在吹牛。王德明更說，其中9件裡面有3件5顆燈泡最後亮度不足，甚至都不亮了，如果檢測5顆都發生這樣的狀況，這代表商品品管很有問題。另外，9件不合格商品統計超過3顆燈泡出現異常的，就高達8件。

王德明說，過去常收到消費者抱怨，LED燈泡用不到1年就沒電，如果廣告宣稱可撐2.4萬小時，不可能在一年內會有這樣的狀況發生，廠商根本在欺負消費者。

針對9件不符規定產品，標檢局已依照商品檢驗法規定，廢止產品合格證書，也要求廠商限期將市面上販售的產品下架收回改正，若沒有下架，依法可處10萬以上，100萬元以下罰鍰。

此次測試中，也有出現3組「色溫、色差及演色性」不合格產品；6件商品標示部分不合格。消保處表示，LED燈泡有標示不符狀況，同樣會要求廠商限期改正，若不改正，也可罰2萬到20萬。

消保處表示，除請相關主管機關儘速就本次查核違規事項督促業者改善外，也請主管機關加強LED燈泡的檢測查核，並儘速提出降低燈泡產品違規比率之方法，有效促使燈泡業者生產銷售合格無瑕疵產品，保護消費者權益。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢