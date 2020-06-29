　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

省到底了！iPhone 12系列傳將取消附贈耳機跟充電器以因應5G需求

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12再傳將取消標配充電組。（圖／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

過去一年來，iPhone 12 的傳聞不斷，包括首度移除充電孔、隨盒不再附 EarPods耳機，現在有新的傳聞指出，這一代的iPhone 連充電插頭都省了！

9to5mac引述天風證券分析師郭明錤的最新報告，當中明白指出，Apple 公司打算以跟 iPhone 11 系列差不多的價格銷售 iPhone 12 系列，然而為了節省手機配件帶來的包裝、貨運成本，同時又能做到保護環境的社會責任，新款iPhone可能將大幅減少推出配件，這包括充電插頭跟EarPods耳機。

郭明錤還透露 Apple 公司確實將會推出新款 20W 充電組，藉此取代現有的 18W 快充跟 5W 充電組，但是這個充電組可能會單獨銷售。

傳聞 iPhone 12 系列將會推出 5.4 吋的 iPhone 12、6.1 吋的 iPhone 12 Plus、6.1 吋的 iPhone 12 Pro 和 6.7 吋的 iPhone Pro Max，目前尚未確認 5G 版本是全線支援，還是只有 iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 才支援 5G，無論如何，新款 iPhone 都會搭載傳聞中 5nm 的 A14 bionic 晶片，這代表新機效能將全面提升，加上傳聞 Pro 機種將會配備 LiDAR 偵測模組，如果再運行 5G 聯網、操作聯網設備，那麼手機一定比前代更耗電。

為了解決這問題，軟體調校是治標，真正治本的問題還是得從「電池容量大小」跟「快充設備」兩個方向來解決，iPhone 11 Pro Max 上電池容量為 3969mAh，而傳聞 iPhone 12 Pro Max 可望向上提升到 4400mAh，其他款式相信電池容量也會變得更大一些。

而快充組方面，Apple 公司現行的 18W 快充組，能讓手機在 30 分鐘內充飽 50% 的電力，藉此解決手機重度用戶的需求，依照往例，從 iPhone 8 到 iPhone 11 都支援 18W 快充，但隨附的「豆腐頭」卻只支援 5W 充電，這迫使用戶得花錢購買原廠18W快充，其實也變相的推動 Apple 周邊業績成長。

▲▼日前傳出的 20W 快充插頭支援 USB-C to Lightning 充電線，郭明錤再爆「確有其物」。（圖／取自Twitter）

因此，從這次的消息來看，記者認為最好的情況是原廠隨盒提供  USB-C to Lightning 充電線，藉此刺激市場接受 20W 充電器，畢竟因為多數 iPhone 用戶手邊都已經有 USB to Lightning 充電線，舊有 iPhone 11 Pro 、新款iPad Pro 的用戶也已經有 18W 快充組，但不論如何，如果這消息為真，iPhone 12系列的消費者們可能還得花一筆錢購入 20W 快充插頭。

倒是有一點值得慶幸：今年稍晚推出的10.8吋 iPad 系列與 2021 年上半年的 8.5 吋 iPad mini，仍會持續提供充電插頭跟充電線。

ET快訊
玩澎湖3天2夜噴1萬5　她嚇壞「離島貴爆」：都能跟團出國了！
快訊／國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票
威力彩頭獎11億！下注前喝冰水…4星座財運爆棚
快訊／協助掩飾潤寅詐貸　調查官涉收賄500萬元遭約談
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

省到底了！iPhone 12系列傳將取消附贈耳機跟充電器以因應5G需求

碳纖筆電之王登場！Lenovo「小黑機」ThinkPad X1 Carbon第8代在台上市

OnePlus新中階機王「Nord」於7/10發布　自拍相機可望搭載雙鏡頭

宏達電搶暑假商機！VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」　總冠軍送HTC Desire20 pro手機

Zoom宣布：Jason Lee擔任資訊安全長　用戶安全和隱私放在首位

影／退回不要的貼圖第二彈！LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」　7/5前開放全體用戶參與

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

《ezPay簡單付》APP綁定振興三倍券　最高返利「MyCard會員點數」500元

臉書對部分iOS用戶發布「深色模式」版本測試！　可望陸續推出

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

省到底了！iPhone 12系列傳將取消附贈耳機跟充電器以因應5G需求

碳纖筆電之王登場！Lenovo「小黑機」ThinkPad X1 Carbon第8代在台上市

OnePlus新中階機王「Nord」於7/10發布　自拍相機可望搭載雙鏡頭

宏達電搶暑假商機！VIVELAND舉辦「多人對戰VR射擊比賽」　總冠軍送HTC Desire20 pro手機

Zoom宣布：Jason Lee擔任資訊安全長　用戶安全和隱私放在首位

影／退回不要的貼圖第二彈！LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」　7/5前開放全體用戶參與

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

《ezPay簡單付》APP綁定振興三倍券　最高返利「MyCard會員點數」500元

臉書對部分iOS用戶發布「深色模式」版本測試！　可望陸續推出

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

國民黨引爆議場之戰為求「換菊」 黃創夏：提名人羞辱陳菊

天鵝交配遭辣妹伸腳踹開　他拿拐杖理論…遭藍衣男推進水中

路上被問「你多高」！19歲少年暴怒連開9槍　射殺2未成年

宜蘭7月7日出海保釣卡關！漁業署：沒辦法給保釣人士臨時船員證

東京連4日破50例...政府堅決不考慮重啟緊急狀態！曝「數字高主因」

嫌樓下小孩玩耍太吵！考生家長2F怒砸啤酒瓶　網怒：跟謀殺有何區別？

【廣編】2020真正省電王！Panasonic空調唯一首選　解救夏季吃電危機

期待大專扳倒職棒二軍　鄧蒔陽要求態度

中職／統一獅美國日紀念T　內野進場球迷限量贈送

ET民調》蔡詩萍／後蔡英文時期　政治人物流變更快！

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

3C家電熱門新聞

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

5G大戰開打　中華電早鳥388元起

LGD拿下蘋果Mini LED長期訂單　台廠加入供應鏈

LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

帶著Sony Xperia 1 II出遊去

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

三星Galaxy Fold 2最新外觀曝光　與前一代大不同

iOS 14意外揭大量App「偷窺」用戶剪貼簿

臉書對部分iOS用戶發布「深色模式」版本測試！　可望陸續推出

三星S20也獲NCC 5G認證

更多熱門

相關新聞

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

蘋果產品向來是萬眾期待的，有關於iPhone 12系列究竟會在9月或是11月推出時有傳聞，不過跨國電信公司T-Mobile已迫不及待，搶先在芬蘭官網上創建了iPhone 12系列的購買頁面，此舉可能意味著蘋果即將在9月如期推出的訊息。

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

BMW、蘋果推出手機數位鑰匙功能

BMW、蘋果推出手機數位鑰匙功能

WWDC最大亮點！iPadOS 14優化功能比iOS 14更有看頭

WWDC最大亮點！iPadOS 14優化功能比iOS 14更有看頭

關鍵字：

AppleiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro max

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面