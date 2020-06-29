省到底了！iPhone 12系列傳將取消附贈耳機跟充電器以因應5G需求

▲iPhone 12再傳將取消標配充電組。（圖／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

過去一年來，iPhone 12 的傳聞不斷，包括首度移除充電孔、隨盒不再附 EarPods耳機，現在有新的傳聞指出，這一代的iPhone 連充電插頭都省了！

9to5mac引述天風證券分析師郭明錤的最新報告，當中明白指出，Apple 公司打算以跟 iPhone 11 系列差不多的價格銷售 iPhone 12 系列，然而為了節省手機配件帶來的包裝、貨運成本，同時又能做到保護環境的社會責任，新款iPhone可能將大幅減少推出配件，這包括充電插頭跟EarPods耳機。

郭明錤還透露 Apple 公司確實將會推出新款 20W 充電組，藉此取代現有的 18W 快充跟 5W 充電組，但是這個充電組可能會單獨銷售。

傳聞 iPhone 12 系列將會推出 5.4 吋的 iPhone 12、6.1 吋的 iPhone 12 Plus、6.1 吋的 iPhone 12 Pro 和 6.7 吋的 iPhone Pro Max，目前尚未確認 5G 版本是全線支援，還是只有 iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 才支援 5G，無論如何，新款 iPhone 都會搭載傳聞中 5nm 的 A14 bionic 晶片，這代表新機效能將全面提升，加上傳聞 Pro 機種將會配備 LiDAR 偵測模組，如果再運行 5G 聯網、操作聯網設備，那麼手機一定比前代更耗電。

為了解決這問題，軟體調校是治標，真正治本的問題還是得從「電池容量大小」跟「快充設備」兩個方向來解決，iPhone 11 Pro Max 上電池容量為 3969mAh，而傳聞 iPhone 12 Pro Max 可望向上提升到 4400mAh，其他款式相信電池容量也會變得更大一些。

而快充組方面，Apple 公司現行的 18W 快充組，能讓手機在 30 分鐘內充飽 50% 的電力，藉此解決手機重度用戶的需求，依照往例，從 iPhone 8 到 iPhone 11 都支援 18W 快充，但隨附的「豆腐頭」卻只支援 5W 充電，這迫使用戶得花錢購買原廠18W快充，其實也變相的推動 Apple 周邊業績成長。

▲▼日前傳出的 20W 快充插頭支援 USB-C to Lightning 充電線，郭明錤再爆「確有其物」。（圖／取自Twitter）

因此，從這次的消息來看，記者認為最好的情況是原廠隨盒提供 USB-C to Lightning 充電線，藉此刺激市場接受 20W 充電器，畢竟因為多數 iPhone 用戶手邊都已經有 USB to Lightning 充電線，舊有 iPhone 11 Pro 、新款iPad Pro 的用戶也已經有 18W 快充組，但不論如何，如果這消息為真，iPhone 12系列的消費者們可能還得花一筆錢購入 20W 快充插頭。

倒是有一點值得慶幸：今年稍晚推出的10.8吋 iPad 系列與 2021 年上半年的 8.5 吋 iPad mini，仍會持續提供充電插頭跟充電線。