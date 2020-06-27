傳蘋果iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

▲最新消息指出，蘋果將推出2款4G iPhone 12，售價549美元起。（圖／路透）
記者王曉敏／綜合報導
外界普遍認為蘋果將於今年下半年推出首款5G iPhone，不過考慮到各國的5G商轉進度略有不同，且4G手機的需求也依然存在，最新消息指出，蘋果將推出兩款4G iPhone 12，售價則為549美元（約新台幣1.64萬元）起。
據爆料人士Omega LEAKS and RUMORS（@omegaleaks）本周於推特發布的推文，iPhone 12的兩種不同螢幕尺寸版本將有4G版本，5.4吋售價為549美元，6.1吋則為649美元（約新台幣1.93萬元）。目前尚無進一步證據證實該說法，不過若消息屬實，將意味著新一代iPhone的售價最低可能僅1.64萬元起。
my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020
iphone 12(4g) if it happens will be 549$
4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.
事實上，這並不是首個預告有4G iPhone 12的爆料人士，Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）日前也指出，除了目前外界普遍得知的4款新iPhone外，蘋果iPhone 12系列還有「第5款」，該機款將僅支援4G，售價則會較5G iPhone 12的649美元（約新台幣1.95元）更便宜。
綜合此前報導，5G版iPhone 12系列將有4機款，分別為5.4吋、6.1吋的iPhone 12及6.1吋iPhone 12 Pro、6.7吋iPhone 12 Pro Max。
售價部分，5.4吋iPhone 12的售價將僅649美元，較前代iPhone 11的起售價699美元（約新台幣2.1萬元）更便宜；6.1吋iPhone 12在美國售價應為749美元（約新台幣2.25萬元）；iPhone 12 Pro系列起售價則與前代相同，6.1吋版為999美元（約新台幣3.01萬元），6.7吋版為1099美元（約新台幣3.31萬元）。