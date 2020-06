傳蘋果iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

▲最新消息指出,蘋果將推出2款4G iPhone 12,售價549美元起。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合報導

外界普遍認為蘋果將於今年下半年推出首款5G iPhone,不過考慮到各國的5G商轉進度略有不同,且4G手機的需求也依然存在,最新消息指出,蘋果將推出兩款4G iPhone 12,售價則為549美元(約新台幣1.64萬元)起。

據爆料人士Omega LEAKS and RUMORS(@omegaleaks)本周於推特發布的推文,iPhone 12的兩種不同螢幕尺寸版本將有4G版本,5.4吋售價為549美元,6.1吋則為649美元(約新台幣1.93萬元)。目前尚無進一步證據證實該說法,不過若消息屬實,將意味著新一代iPhone的售價最低可能僅1.64萬元起。

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.