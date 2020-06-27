傳蘋果iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

▲最新消息指出，蘋果將推出2款4G iPhone 12，售價549美元起。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

外界普遍認為蘋果將於今年下半年推出首款5G iPhone，不過考慮到各國的5G商轉進度略有不同，且4G手機的需求也依然存在，最新消息指出，蘋果將推出兩款4G iPhone 12，售價則為549美元（約新台幣1.64萬元）起。

據爆料人士Omega LEAKS and RUMORS（@omegaleaks）本周於推特發布的推文，iPhone 12的兩種不同螢幕尺寸版本將有4G版本，5.4吋售價為549美元，6.1吋則為649美元（約新台幣1.93萬元）。目前尚無進一步證據證實該說法，不過若消息屬實，將意味著新一代iPhone的售價最低可能僅1.64萬元起。

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said. — Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020

事實上，這並不是首個預告有4G iPhone 12的爆料人士，Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）日前也指出，除了目前外界普遍得知的4款新iPhone外，蘋果iPhone 12系列還有「第5款」，該機款將僅支援4G，售價則會較5G iPhone 12的649美元（約新台幣1.95元）更便宜。

綜合此前報導，5G版iPhone 12系列將有4機款，分別為5.4吋、6.1吋的iPhone 12及6.1吋iPhone 12 Pro、6.7吋iPhone 12 Pro Max。

售價部分，5.4吋iPhone 12的售價將僅649美元，較前代iPhone 11的起售價699美元（約新台幣2.1萬元）更便宜；6.1吋iPhone 12在美國售價應為749美元（約新台幣2.25萬元）；iPhone 12 Pro系列起售價則與前代相同，6.1吋版為999美元（約新台幣3.01萬元），6.7吋版為1099美元（約新台幣3.31萬元）。

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