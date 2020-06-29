　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教團控銘傳大一英文課改「看網路影片自修」　校方：教學方式必須調整

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼銘傳大學,私校,高教,教育。（圖／記者李毓康攝）

▲銘傳大學遭質疑取消專業教師英文授課，改成讓學生自行看網路影片自習。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

台灣高等教育產業工會今（29日）召開記者會質疑，一向強調重視學生英語教學為傳統，更標榜「亞洲第一所獲得美國認證大學」，學生數超過1萬8千人的銘傳大學，大一原由老師授課英語課程取消，改成「英文網修課程」取代，3千名大一生每週只能自己看「網路影片自修」，不讓專業教師上課，面對面教學、互動指導，引發許多學生不滿。

高教工會表示，去年下半年陸續收到學生反映，除「英文網修」制度問題外，更質疑為何學校寧可讓學生自行上網看影片「自修」，也不肯具有豐富教學經驗的老師在每週課堂上授課？問卷調查更顯示，近9成學生要求回歸「以老師教學為主體」的學習環境。

請繼續往下閱讀...

高教工會研究員陳柏謙認為，離譜的是取消全部老師專業師資課程，要學生自己透過網路平台影片自習，就算要進到教室互動，還是要求同學進電腦室，進行無止盡答題，不斷進行填字測驗，但去年開始到今年不斷反映，為何學校有老師，卻不讓老師幫忙上課？讓學生自己透過看網路影片，進行沒教學意義的答題。

銘傳大學英語教學中心老師賀禮夫提到，過去一年中心被區隔成兩部分，一部分主要由專任教師組成（教大三、大四），另一部分則由專案老師、兼任老師和行政講師組成（教大一、大二）。但大一、二課程都在經歷根本性重大改變，學校對專任教師群都極盡隱瞞。

工會重申，不斷透過各種管道向銘傳與教育部反映，希望針對學生受教權與受教品質嚴重受損情況立即改善，竟未獲具體回應，還默不吭聲，呼籲銘傳停止為試圖節省成本，嚴重犧牲學生權益的政策，更要求教育部必須立即對此案進行全面調查及必要的介入。

▲▼台灣高等教育產業工會「銘傳大學英語教學變調 學生受教權成犧牲品」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲高教工會呼籲教育部和銘傳大學正視問題。（圖／記者許展溢攝）

銘傳大學回應，英語教學中心推動英語課程數十年間，發覺傳統英語授課，偏向於單向教學，學生為了成績，拼命練習答題能力，提昇紙筆成績，反而忽略口語練習，導致無法流利使用英文缺點。拜數位科技進步所賜，透過網路能彌補傳統教學上的不足，以客製化教材提供讓學生反覆學習，時間、空間均不受任何限制，即使過去英文程度不佳，仍可透過數位教學的方式，重新恢復學習英文的信心，這是近年來銘傳大學的教學上的重大突破。

銘傳大學表示，數位課程有別於傳統教學，課程進度與自主學習均能倚靠網路教學，進行無時差的學習，亦能夠根據學生的學習程度進行調整。此外，為了確保教學品質，數位課程採標準課程，明確訂定標準化課程內容與教學方式，使老師備課有方向，不會過度偏重或缺少某個單元。

銘傳大學英語教學中心指出，每當導入新的教學模式時，必定伴隨著轉換的陣痛期，為降低師生的不習慣與反彈，採取階段式改革來逐漸轉換。英語數位課程雖然是採線上課程，但仍有實體面授課程採雙軌實施，並非單純｢遠距教學｣。銘傳強調，大學面對時代鉅變與疫情的衝擊，教學方式必須有所調整，而英語數位課程是一連串改革的開端，因為學習語言是最適合使用線上教學，利用多媒體的特性，能讓學生沉浸在英語環境。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／藍委全被拉下！佔領20小時撤出立院　游錫堃12:38宣
流浪漢失憶十多年！關鍵詞「兵器研究所、北京」…拼出真實身分超
獨／大S「冠德遠見」賣掉了！開價打8折　他捧2.5億現金買下
快訊／民進黨奪回主席台　游錫堃下午召開談話會
藍營要立院開冷氣！太陽花「水電師傅神操作」被挖出：沒開就涼了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

晚上躲超商開喝！非洲交換生「台灣比我家還熱」他驚呆　網爆怨氣：真的熱

入境普篩不可避免！台大公衛：下階段防疫可借鏡冰島「代替14天檢疫隔離」

中火2號機組違法重啟！「中彰投連線」民代：立即關閉空污怪獸

「類風溼性關節炎藥物」救回重症患者　是否納用藥指引？陳時中說話了

藍營要立院開冷氣！太陽花「水電師傅神操作」被挖出：沒開就涼了　萬人朝聖

口罩國家隊持續徵用到7月底　民眾抱怨：買嘸啦！

影／水氣一天比一天多！全台午後防豪雨時間曝　颱風何時發展？彭啟明說話了

騎車停紅燈！前方阿姨「內褲穿法」超搶眼　她震驚：看到整個醒了

曝光19項高熱量美食！他一看「三寶飯」最震驚　這2樣更可怕：一半都是油

要用路人「趨吉避凶」被罵爆　林佳龍還原當時狀況：是在推銷1968 APP

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

晚上躲超商開喝！非洲交換生「台灣比我家還熱」他驚呆　網爆怨氣：真的熱

入境普篩不可避免！台大公衛：下階段防疫可借鏡冰島「代替14天檢疫隔離」

中火2號機組違法重啟！「中彰投連線」民代：立即關閉空污怪獸

「類風溼性關節炎藥物」救回重症患者　是否納用藥指引？陳時中說話了

藍營要立院開冷氣！太陽花「水電師傅神操作」被挖出：沒開就涼了　萬人朝聖

口罩國家隊持續徵用到7月底　民眾抱怨：買嘸啦！

影／水氣一天比一天多！全台午後防豪雨時間曝　颱風何時發展？彭啟明說話了

騎車停紅燈！前方阿姨「內褲穿法」超搶眼　她震驚：看到整個醒了

曝光19項高熱量美食！他一看「三寶飯」最震驚　這2樣更可怕：一半都是油

要用路人「趨吉避凶」被罵爆　林佳龍還原當時狀況：是在推銷1968 APP

生活熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

網友控咖啡館店員用腳踢浣熊　負責人怒提告

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

跑腿月賺5.4萬！倒垃圾、扮親友全都來

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

3縣市大雨特報！全台連4天防午後大雨　水氣最多時間曝

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

她坐遊覽車就頭暈「車內味道真的不行」　萬人按讚

「武嶺三腳架」爆紅！4000人笑翻：變新地標

水煮餐賣很貴　老饕揭關鍵成本

咖啡館放狗咬浣熊影片曝！網怒轟：還是人嗎？

更多熱門

相關新聞

廚餘年超過59萬公噸　青年開發居家製肥機

廚餘年超過59萬公噸　青年開發居家製肥機

環保署統計，台灣1年廚餘回收量超過59萬公噸，數量驚人。擁有豐富環境工程相關產品研發的陳世成及曾鈺婷，參加教育部青年發展署的「U-start創新創業計畫」，在中原大學產業加速器暨育成中心輔導下創立「環意有限公司」，開發專利RE Green居家製肥機與抑臭酵素包，透過科技力量來解決社會問題，盼達到食物零廢棄。

求設計！保險套、愛滋試劑自動服務機換新裝

求設計！保險套、愛滋試劑自動服務機換新裝

8境外生今抵台！桃機啟用報到櫃台

8境外生今抵台！桃機啟用報到櫃台

境外生返台！首批8位港澳生26日抵台

境外生返台！首批8位港澳生26日抵台

陽明交大合併更進一步！合校公文教育部送行政院

陽明交大合併更進一步！合校公文教育部送行政院

關鍵字：

銘傳大學高教工會英語教學英語課程英文網修網路影片教育部

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

更多

最夯影音

更多
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面