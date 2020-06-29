教團控銘傳大一英文課改「看網路影片自修」　校方：教學方式必須調整

▲銘傳大學遭質疑取消專業教師英文授課，改成讓學生自行看網路影片自習。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台灣高等教育產業工會今（29日）召開記者會質疑，一向強調重視學生英語教學為傳統，更標榜「亞洲第一所獲得美國認證大學」，學生數超過1萬8千人的銘傳大學，大一原由老師授課英語課程取消，改成「英文網修課程」取代，3千名大一生每週只能自己看「網路影片自修」，不讓專業教師上課，面對面教學、互動指導，引發許多學生不滿。

高教工會表示，去年下半年陸續收到學生反映，除「英文網修」制度問題外，更質疑為何學校寧可讓學生自行上網看影片「自修」，也不肯具有豐富教學經驗的老師在每週課堂上授課？問卷調查更顯示，近9成學生要求回歸「以老師教學為主體」的學習環境。

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高教工會研究員陳柏謙認為，離譜的是取消全部老師專業師資課程，要學生自己透過網路平台影片自習，就算要進到教室互動，還是要求同學進電腦室，進行無止盡答題，不斷進行填字測驗，但去年開始到今年不斷反映，為何學校有老師，卻不讓老師幫忙上課？讓學生自己透過看網路影片，進行沒教學意義的答題。

銘傳大學英語教學中心老師賀禮夫提到，過去一年中心被區隔成兩部分，一部分主要由專任教師組成（教大三、大四），另一部分則由專案老師、兼任老師和行政講師組成（教大一、大二）。但大一、二課程都在經歷根本性重大改變，學校對專任教師群都極盡隱瞞。

工會重申，不斷透過各種管道向銘傳與教育部反映，希望針對學生受教權與受教品質嚴重受損情況立即改善，竟未獲具體回應，還默不吭聲，呼籲銘傳停止為試圖節省成本，嚴重犧牲學生權益的政策，更要求教育部必須立即對此案進行全面調查及必要的介入。

▲高教工會呼籲教育部和銘傳大學正視問題。（圖／記者許展溢攝）

銘傳大學回應，英語教學中心推動英語課程數十年間，發覺傳統英語授課，偏向於單向教學，學生為了成績，拼命練習答題能力，提昇紙筆成績，反而忽略口語練習，導致無法流利使用英文缺點。拜數位科技進步所賜，透過網路能彌補傳統教學上的不足，以客製化教材提供讓學生反覆學習，時間、空間均不受任何限制，即使過去英文程度不佳，仍可透過數位教學的方式，重新恢復學習英文的信心，這是近年來銘傳大學的教學上的重大突破。

銘傳大學表示，數位課程有別於傳統教學，課程進度與自主學習均能倚靠網路教學，進行無時差的學習，亦能夠根據學生的學習程度進行調整。此外，為了確保教學品質，數位課程採標準課程，明確訂定標準化課程內容與教學方式，使老師備課有方向，不會過度偏重或缺少某個單元。

銘傳大學英語教學中心指出，每當導入新的教學模式時，必定伴隨著轉換的陣痛期，為降低師生的不習慣與反彈，採取階段式改革來逐漸轉換。英語數位課程雖然是採線上課程，但仍有實體面授課程採雙軌實施，並非單純｢遠距教學｣。銘傳強調，大學面對時代鉅變與疫情的衝擊，教學方式必須有所調整，而英語數位課程是一連串改革的開端，因為學習語言是最適合使用線上教學，利用多媒體的特性，能讓學生沉浸在英語環境。

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