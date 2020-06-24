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名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝：空教室了解一下...正宮甩信大反擊

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▲▼ 普華永道女員工勾引有婦之夫 露骨聊天記錄流出。（圖／翻攝自微博）

▲普華永道準員工勾引有婦之夫。（圖／翻攝自微信公眾號，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海普華永道（PwC）的準員工傅玉敏近日被實名舉報，不僅熱情似火的勾搭有3歲小孩的人夫，還教唆他「拿更多的錢」甩走正宮！兩人的露骨對話也被公開，可以看出她在讀大三的時候，就曾邀約人夫到「空教室裡去親熱」、還說「水多到淹死你」、「辣椒水還沒用過呢」等話，引發網友撻伐。

近日一份「離婚媽媽給普華永道高管的一封信」在網路瘋傳，舉報准員工上海財經大學畢業生傅玉敏，在明知丈夫阿軍（化名）有家庭情況下插足，還挑唆逼迫離婚分財產，致使兩人反目成仇、3歲幼子失去父愛，而且毫無悔意屢次挑釁，望貴司「考慮一下是否要接納這樣不知綱紀廉恥的新人入職審計部門，畢竟審計崗位對道德、操守都有極高的要求。」

▲▼ 普華永道女員工勾引有婦之夫 露骨聊天記錄流出。（圖／翻攝自微博）

▲露骨聊天記錄流出。

根據信中內容，2018年8月當時不到21歲的傅玉敏，是金牌名校上海財經大學的學生會主席，遇到阿軍後深夜發曖昧簡訊勾引，展開不倫婚外情，一次阿軍從外地回來，被原配無意中撞破姦情，「簡直肝腸寸斷，我從來未懷疑過自己的丈夫，更不敢想像自己會被出軌。」

「從揭穿他們姦情的那一刻開始，二人將我的尊嚴踐踏在地上反覆蹂躪」，原配稱，阿軍開始每天冷暴力逼離婚，每晚從來不會在12點前回家，跟傅玉敏出門抽菸喝酒、開房鬼混，在無人的教室幹難以啟齒之事，聊天對話無恥下流。從提供的對話截圖可以看出，阿軍說要定外灘的飯店，傅玉敏回說「學校這麼多教室呢，也了解一下」，對方則回覆「教室裡面你要換衣服給我看啊，哇哦」；傅玉敏更承認自己「道德感、責任感其實都很弱」。

▲▼ 普華永道女員工勾引有婦之夫 露骨聊天記錄流出。（圖／翻攝自微博）

▲傅玉敏將耳環留在阿軍口袋。

因當時孩子才2歲多，原配決定努力挽救婚姻，拉著阿軍做婚姻諮詢等，希望他迷途知返，「當時我每天只能睡2、3個小時，僅僅一個月兩鬢斑白」，他們毫不避諱搞婚外情，傅玉敏甚至以此為榮，在同學面前賣弄有男人送她奢侈品為她花錢，還在社群平臺挑釁侮辱，甚至留下屬於她的物品宣誓「主權」。

信中寫道，原配曾聯繫過傅玉敏，但對方只回過2個字「沒有」，轉頭就在阿軍面前控訴被欺負，「當天夜裡我前夫回到家恨不得把我撕碎了，轉頭又給傅玉敏送上奢侈品去安撫。」

最終，原配決定離婚，然而在傅玉敏的教唆下，阿軍竟索要125萬元（人民幣）、並要求正宮賣掉房產帶孩子離開上海，「而更為諷刺的是，所有這一切傅玉敏的媽媽全都知情，這是怎樣的一個三觀不正的家庭，培養出來的又是怎樣一個鮮廉寡恥、心機深沉的女兒！」

▲▼ 普華永道女員工勾引有婦之夫 露骨聊天記錄流出。（圖／翻攝自微博）

▲原配和小三的對話記錄。

信中最後寫道，「我知道普華永道一向以誠信公正為信條，能進入貴司的都是德才兼備的優秀人才，而傅玉敏根本不配進入貴司工作。再次感謝您百忙之中撥冗閱讀，作為一個被傷害者，我一定要揭開傅玉敏醜惡嘴臉，免得此三觀崩壞者繼續戴著文靜、單純的面具來貴司影響貴司聲譽、戕害別的家庭，只有這樣我和我孩子揮之不去的傷痛才能得以慰藉，萬分感謝！」

時間傳出後在網路上引起熱議，迅速登上微博熱搜，信件PDF檔案也在微信中瘋傳。網友紛紛怒斥，「恕我直言 高級雞」、「吐了」、「看完聊天記錄 我不乾淨了……」、「這麼年輕，這麼邪惡」。目前，普華永道未對此事作出回應。

►戴口罩也要記得保養

▼ 聊天記錄。

▲▼ 普華永道女員工勾引有婦之夫 露骨聊天記錄流出。（圖／翻攝自微博）

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