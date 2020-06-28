台灣廚餘1年超過59萬公噸　青年開發居家製肥機盼「食物零廢棄」

▲環保署統計，台灣1年廚餘回收量超過59萬公噸。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署統計，台灣1年廚餘回收量超過59萬公噸，數量驚人。擁有豐富環境工程相關產品研發的陳世成及曾鈺婷，參加教育部青年發展署的「U-start創新創業計畫」，在中原大學產業加速器暨育成中心輔導下創立「環意有限公司」，開發專利RE Green居家製肥機與抑臭酵素包，透過科技力量來解決社會問題，盼達到食物零廢棄。

環意研發的抑臭酵素包，由除臭菌種、稻殼、咖啡渣、米糠、骨粉等混合而成，外包裝亦採生物可分包裝紙，放置於具有設計感的RE Green居家製肥機內，可無臭密閉放置在居家空間內，方便又簡單使用，可以減去露天堆肥不確定性以及外在因素影響，不僅讓家戶廚餘輕鬆轉換為肥料，更可將營養素藉由土壤再種植成健康食物，達到食物零廢棄，也讓人們種植有機健康的蔬果成為日常。

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▲青年開發專利居家製肥機與抑臭酵素包，盼達到食物零廢棄。（圖／教育部提供）



環意屢次參與展覽、競賽並榮獲獎項，在國際市場上嶄露頭角，包括第三屆「桃園社會企業創業競賽」第一名、「2019新創千里馬創業競賽」優選、108年及109年「經濟部小型企業創新研發計畫創業型SBIR」等等，皆獲國內外創投肯定，更赴美國舊金山「TechCrunch Disrupt San Francisco 2019」展覽，致力將台灣研發能力行銷到國際舞台。今年五月Re Green居家製肥機，更獲「國際設計大獎2020 A' Design Award」永續產品綠色設計銅獎的肯定。

青年署指出，「U-start創新創業計畫」，為能提升校園創新創業文化，以兩階段提供青年創業團隊補助及獎金。通過第一階段審查的團隊，可獲創業基本開辦費35萬元，提供育成輔導的學校也將獲得育成費用15萬元，創業團隊並有機會再爭取第二階段25萬元至100萬元的創業獎金。

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