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北京中小幼全部「淨校」！學生在家隔離　春季返校也喊卡

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▲▼北京停課。（圖／記者任以芳攝）

▲北京宣佈停課。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京市新冠肺炎疫情嚴峻，今（17）日召開的防控記者會指出，中小幼各階段目前已全部實現淨校，學生居家線上學習；全面停止春季學期的學生返校工作，各高校要根據學校的實際研究學校的方案，作出工作部署。

北京市政府新聞辦今日上午11點30分，召開了新冠肺炎疫情防控第122場例行新聞發佈會。市教委新聞發言人李奕表示，今天全市中小幼各個階段已經全部實現淨校，學生居家線上學習，都已經在物理上把每個孩子安全隔離在家，同步繼續開展線上教學，市級資源持續供給。

另外，北京全面停止春季學期的學生返校工作，各高校要根據學校的實際研究學校的方案，作出工作部署，要求一對一、點對點通知到學生；學校可以通過線上辦理、遠端服務等方式，做好畢業生的畢業離校工作。

李奕提醒，儘量減少家庭成員的聚會和交叉，以及外出，特別是家有考生的家長，以及跟考生共同居住的家庭成員，更要嚴格各項防禦措施，戴口罩、勤洗手，如果真的有工作需要外出，要做好在家內的合理防護。

▼家長今早急忙接孩子、搬行李。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京停課。（圖／記者任以芳攝）

另外，新聞發言人徐和建指出，要對所有與新發地批發市場有密切接觸和關聯的人員，進行全面的排查、核酸檢測和居家觀察，對所有農貿市場、餐飲店、食堂等重點場所進行全面防疫檢查、環境消殺和核酸檢測。

徐和建接著指出，要對所有社區全面實行嚴格封閉式管理，對重點區域和重點人群全面進行核酸檢測，並擴大檢測範圍，全面提高各類醫療衛生機構、學校、養老機構、地鐵、公交等防控等級，全面落實重點人員禁止離京的措施，堅決遏制疫情在市內擴散，向市外擴散。

▼帶著大包小包的家長和學生。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京停課。（圖／記者任以芳攝）

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