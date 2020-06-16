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應急響應上調至2級！北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課

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▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地海鮮市場爆發第二波新冠疫情。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

北京連5日以來，已經累計報告106宗新冠肺炎病例，北京市政府副秘書長陳蓓宣布，即時起突發公共衛生事件響應級別由三級調整為二級。此外，北京市幼兒園、中小學、高校（高職）自明（17）日起一律停止到校上課。

綜合陸媒報導，北京市新冠肺炎疫情防控工作第121場記者會上，陳蓓稱「北京疫情形勢十分嚴峻，經研究決定，6月16日即時起，北京市突發公共衛生事件響應級別調整至二級。」

為了因應北京市政府宣布的二級響應級別，市委教育工委、市教委第一時間啟動各項工作預案，堅決落實應急響應級別調整後的工作措施和各項防控標準，指導各區各校從嚴落實各項防疫工作要求。

▲▼北京,賣場,搶菜,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

報導稱，北京中小學各年級自明（17）日起一律停止到校上課。「各學校要及時將通知告知每一名學生家長，同時做好線上教學的無縫銜接，做好心理疏導和家長溝通，確保學生平穩進入居家學習。」

初高三年級也同步恢復居家線上教學，學校要特別做好畢業年級線下到線上複習過渡的各項工作，並安排好相關學習資料的發放工作。

另外，北京各大學學生自明（17）日起也停止返校，「學校可以通過線上辦理、遠程服務等方式，做好畢業生的畢業離校工作。」最後，北京全市各類型幼兒園17日也不再開園，已復園的大班幼兒明日也禁止去上課。

▲▼北京,賣場,搶菜,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

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