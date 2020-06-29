美衛生部長嘆「防疫之窗」已關！德州每日增5000確診　州長：醫院快爆滿

▲美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒，有至少36個州的確診病例在解封後仍繼續增加，全國累計確診數突破250萬。衛生部長阿札悲觀表示，美國的「防疫之窗」正在關閉，現在正面臨非常嚴重的情況；德州州長阿博特也再次限縮了重啟計畫，並表示疫情已經「迅速且危險地」轉向了。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）28日接受CNN訪問時指出，美國大部分的州確診數都不斷上升，甚至在上周創下單日確診最高紀錄，「現在和兩個月前完全不一樣了，這是一個非常不同的情況，現在的情形非常非常嚴重，而我們採取行動控制疫情的窗口已經關閉了。」

即便如此，艾薩仍反駁了重啟計畫是導致疫情再度爆發的主因，他認為最主要的還是美國人的個人行為，「如果美國人依舊不替自己的行為負責，不保持社交距離、不戴口罩，那麼疾病就會繼續傳播。」

▲德州居民排隊接受免費新冠肺炎檢測。（圖／達志影像／美聯社）



德州州長阿博特（Greg Abbott）28日表示，該州已經限縮了重啟計畫，將酒吧、餐廳的室內座位開放量從75％降至50％，但每天平均仍有5000多人入院接受治療，醫院可能很快就會人滿為患。阿博特指出，目前疫情已經「迅速且危險地」轉向了。

根據約翰霍普金斯大學數據，目前美國的確診數仍高居全球之冠，感染數達254萬8617例，死亡數為12萬5803人。雖然川普將高確診數歸咎於高篩檢率，但某些地區的確診數確實正在上升。衛生官員認為，真實的病例數可能比現在的數字高出10倍，至少有2000萬名美國人已經被感染。

►疫苗75%有效也難救美國！3分之1民眾懷疑科學拒施打 傳染病權威不樂觀

►美國連3天病例破4萬 副總統潘斯：年輕人無視防疫距離

►解封倒數…英國人擠爆沙灘！專家嘆疫情「在刀口上」：冬天會大反彈

►二手票券豐富你的生活～