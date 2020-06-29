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集思廣益就會成功！90年歷史建築　台東新港教會修復開工

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▲縣長饒慶鈴在感恩禮拜表示，修繕費用是縣府和教會一起坐下來計算的結果，終於要動工了，感謝上帝滿滿的恩典。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣長饒慶鈴在感恩禮拜表示，修繕費用是縣府和教會一起坐下來計算的結果，終於要動工了，感謝上帝滿滿的恩典。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣歷史建築新港教會會館，受颱風重創後，結構受損屋內嚴重漏水，去年文化部完成審議補助1840萬元，28日舉行開工感恩禮拜，預計400天後完工。縣長饒慶鈴也受邀參與，並期待修復後，這棟日式老屋能更加安全，並持續對外開放舉辦活動，繼續與各界共同寫下老屋的新史。

修復工程開工禮拜於今天下午3時舉行，先進行感恩禮拜，現場嘉賓包括饒縣長、劉櫂豪委員、許進榮議員、林東滿議員、成功鎮長黃博昌等貴賓。

聖經路加福音第14章 第28節說：「你們想蓋一座塔樓，有誰不先坐下計算費用，看能不能蓋成呢？」，饒慶鈴表示，縣府聽到了這句話，文化處三年前開始啟動修繕的行動，歷經調查研究以及規劃設計二階段，終於在去年獲得文資局肯定，撥下了這筆修繕費用，這是縣政府和教會一起坐下來計算的結果，今天終於要動工了，感謝上帝給我們滿滿的恩典，也謝謝許進榮議員、林東滿議員，在發包前的督促和叮嚀，終於可以促成這一樁美事，這一切的起心動念，就好像聖經說的，在荒野闢道路，在沙漠開江河，台東真是受到上帝祝福的流奶與蜜之地。

▲縣長饒慶鈴在感恩禮拜表示，修繕費用是縣府和教會一起坐下來計算的結果，終於要動工了，感謝上帝滿滿的恩典。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

新港教會說明，日治時期新港支廳長菅宮勝太郎辭去官職，因熱愛成功鎮，便在1932年於海岸邊打造東海岸少見的2層樓日式建築，並稱為菅宮勝太郎宅，隨著時間推移，這棟建築也曾做為成功鎮重要的的醫療場所-高安診所，於2003年登錄為台東縣政府歷史建物。目前為台灣基督長老教會東部中會所有，並有二手書店進駐，不僅承載成功鎮90年的共同記憶，還是網路爆紅的打卡景點。

2014年麥德姆颱風重創後，老屋多處受損，屋內嚴重漏水，卻仍在安全的空間範圍內勉強繼續陪伴鎮民與旅人，直到去年文化部完成審議，核定台東縣歷史建築新港教會會館修復工程總經費2300萬，政府補助8成，約1840萬元。並委託台東縣政府代辦處理，於今年6月發包簽約完成、7月開工，外觀將維持原貌，內部則會抽換樑柱，預計工期400天。

▲縣長饒慶鈴在感恩禮拜表示，修繕費用是縣府和教會一起坐下來計算的結果，終於要動工了，感謝上帝滿滿的恩典。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲饒慶鈴欣賞新港教會製作「迴轉新港參陸零」VR紀錄片。

有別於一般開工儀式，新港教會舉行開工感恩禮拜，感謝長期以來當地耆老、菅宮勝太郎後人，藝文各界及民間團體、民代的支持，使得老屋得以順利開工。新港教會也製作「迴轉新港參陸零」VR紀錄片，拍攝老屋的歷史與現狀，於禮拜後公開播放，期許教會與老屋，都能持續陪伴各界再寫新歷史。

箴言第11章第14節所說：「集思廣益，就會成功。」期許本工程順利圓滿，如期如質完工，感謝主。

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